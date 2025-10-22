बदामपहाड़ मेमू ट्रेन की लेटलतीफी ने बढ़ाई यात्री की मुश्किलें, डबल लाइन की मांग जोर पकड़ी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। बदामपहाड़–टाटानगर सेक्शन में 68132 मेमू ट्रेन की लगातार लेटलतीफी यात्रियों के लिए समस्या बन गई है। सुबह 10 बजे बदामपहाड़ से चलने वाली यह ट्रेन निर्धारित समय दोपहर सवा एक बजे टाटानगर पहुंचती है, लेकिन बुधवार को यह ट्रेन पहले गोरुमोहिषानी में आधा घंटा और फिर मकदमपुर फाटक से आगे लगभग एक घंटे तक खड़ी रही। यह ट्रेन लगभग सवा घंटे की देरी से दोपहर ढाई बजे टाटानगर पहुंची। यात्री बताते हैं कि इस ट्रेन का इस्तेमाल अस्पताल जाने, जरूरी खरीदारी और रोजमर्रा के कामों के लिए किया जाता है। नियमित देरी के कारण छोटे बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। यात्रियों का आरोप है कि इस लाइन में आधा दर्जन पैसेंजर ट्रेनें और कई मालगाड़ियां चलती हैं, लेकिन रेल प्रशासन मालगाड़ियों को प्राथमिकता देता है और पैसेंजर ट्रेनों को साइड कर देता है। इस समस्या को देखते हुए यात्रियों और स्थानीय लोगों ने बदामपहाड़ सेक्शन में डबल लाइन बनाने की मांग शुरू कर दी है। उनका कहना है कि डबल लाइन बनने से पैसेंजर और मालगाड़ियों के परिचालन में आसानी होगी।