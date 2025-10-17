'आज एक बाबूलाल दूसरे बाबूलाल के...', प्रदेश अध्यक्ष बोले- झारखंड को माफिया और अपराधियों से बचाना है
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मऊभंडार में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के नामांकन सभा में राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार झारखंड की खनिज संपदा को लूट रही है और राज्य को माफिया व अपराधियों से बचाना है।
जागरण संवाददाता, घाटशिला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मऊभंडार में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन के नामांकन सभा में कहा की हमें जीत का संकल्प लेकर यहां से जाना है।
आज बाबूलाल एक बाबूलाल के लिए वोट मांगने आया है। पूरे राज्य की जनता घाटशिला की तरफ देख रही है। इस एक उपचुनाव से सरकार बनेगी या बिगड़ेगी नहीं। लेकिन यहां से राज्य सरकार को एक मैसेज जरूर जाएगा।
झारखंड की सरकार ने इस राज्य को लूटा है। अब हमें भ्रष्टाचार, माफिया व अपराधियों से इस राज्य को बचाना है। खनिज संपदा को लूटा जा रहा है।
गांव को उसका अधिकार राज्य सरकार नहीं दे रही। पहले नदी नाला गांव के अधीन था। वहां बालू का अधिकार गांव के पास था।
अब मुंबई और कोलकाता के व्यापारियों को बालू बेचा जा रहा। इस प्रदेश के बालू, कोयला व खनिज संपदा को लुटने से हमें बचाना है। जनसभा को पूर्व सीएम चम्पाई सोरेन, भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू, सांसद विधुत महतो, प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी समेत कई ने संबोधित किया।
बाबूलाल सोरेन ने किया नामांकन
घाटशिला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन ने अपना नामांकन अनुमंडल कार्यालय में शुक्रवार को दाखिला कर दिया। उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी मौजूद थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।