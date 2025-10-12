'झारखंड में दलाल और बिचौलिया चला रहे सरकार', बाबूलाल मरांडी बोले- हेमंत सरकार में बेची जाती है नौकरी

संवाद सूत्र, गुड़ाबांदा। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के हातियापाटा में आयोजित बूथ सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आबुआ सरकार अब आबुआ नहीं रहा। सरकार दलाल व बिचौलिया के हाथों में चला गया। हेमंत सोरेन सरकार में कहीं बिना पैसा का कहीं काम नहीं होता। यहां बहाली नहीं नौकरी बेची जाती है। बूथ सम्मेलन में गुड़ाबांदा, सिंहपुरा,फारेस्ट ब्लाक व भालकी पंचायत के 21 बूथों से कार्यकर्ता शामिल हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बाबूलाल मरांडी शुरू से ही अपने भाषण में हेमंत सोरेन सरकार पर ताबोड़तोड़ हमला किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में राज्य के लोगों को मुफ्त में बालू मिलता था, परंतु हेमंत सोरेन ने दिल्ली, कोलकाता व मुंबई से दलालों को लेकर आए है।

उन्होंने लोगों से कहा कि अभी गलती सुधारने को मौका है। उन्होंने मुखर होकर घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाया। कहा कि झारखंड में तेजी से आदिवासी और सनातनियों की आबादी घट रही, जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही। जिससे झारखंड का डेमोग्राफी बदल रहा।

यहां आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। पाकुड़, साहिबगंज मे घुसपैठियों का आधार कार्ड बन रहा है,परंतु हेमंत सोरेन सरकार मान नहीं रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगले बार राज्य में भाजपा की सरकार लानी है। तब जाकर झारखंडियों का भला होगा। बाबूलाल मरांडी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ही आदिवासियों को सम्मान देती है।



कार्यक्रम में सांसद विद्युत वरण महतो ने उप चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाई।

पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी, प्रभारी बड़कुवर गागराई, पूर्व प्रत्याशी लखन मार्डी,अभय सिंह आदि ने सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के बाद पूर्व प्रत्याशी बाबुलाल सोरेन ने मंडल समिति के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। वहीं, जादूगोड़ा के राखा कापर स्थित दुर्गा पूजा पंडाल परिसर में भी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन समेत कई मौजूद थे। बीते कुछ वर्षों में विकास की रफ्तार थम सी गई : चंपई चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड में बीते कुछ वर्षों में विकास की रफ्तार थम सी गई है। उन्होंने कहा सरकार को जनता की चिंता नहीं है। रोजगार, खदान व योजनाओं के काम रुके पड़े हैं।