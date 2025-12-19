22 दिसंबर से परसुडीह में करनडीह से खासमहल तक हटेगा अवैध अतिक्रमण, माइक से दी जा रही चेतावनी

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जमशेदपुर के परसुडीह क्षेत्र में करनडीह चौक से लेकर प्रसाद होटल, खासमहल नीचे तक सड़क किनारे किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। इस क्रम में 22 दिसंबर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया जाएगा।

इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, धालभूम द्वारा जमशेदपुर प्रखंड के अंचल अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभियान को शांतिपूर्ण और विधिसम्मत तरीके से संचालित करने के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। माइक से की जा रही घोषणा प्रशासन द्वारा अतिक्रमणकारियों को पूर्व सूचना देने के उद्देश्य से ध्वनि विस्तारक यंत्र (माइक) के माध्यम से लगातार घोषणा कराई जा रही है, ताकि लोग स्वयं अतिक्रमण हटा लें और किसी प्रकार की कठोर कार्रवाई की नौबत न आए।

गौरतलब है कि 29 दिसंबर को राष्ट्रपति का आगमन करनडीह, जमशेदपुर में प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। सड़क और फुटपाथ पर बढ़ रहा अतिक्रमण करनडीह चौक से लेकर जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय, परसुडीह थाना, सदर अस्पताल तथा प्रसाद होटल, खासमहल तक कई स्थानों पर दुकानदारों एवं अस्थायी संरचनाओं द्वारा सड़क और फुटपाथ पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इससे यातायात में बाधा उत्पन्न हो रही है और आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई उल्लेखनीय है कि कुछ माह पूर्व भी इसी मार्ग से अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन उसके बाद फिर से अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। इस बार प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।