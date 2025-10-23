टाटा स्टील के गैस प्लांट का जापान की कंपनी ने किया अधिग्रहण, आक्सीजन का करेगी उत्पादन

जासं, जमशेदपुर। जापान की प्रमुख कंपनी एयर वाटर की भारतीय इकाई, एयर वाटर इंडिया, ने टाटा स्टील के जमशेदपुर स्थित कारखाने में बन रहे एक बड़े गैस प्लांट का अधिग्रहण कर लिया है। इस अधिग्रहण के साथ ही, दोनों कंपनियों के बीच 20 वर्षों का एक समझौता हुआ है, जिसके तहत एयर वाटर इंडिया इस प्लांट का संचालन और रखरखाव करेगी। यह प्लांट इसी महीने से काम करना शुरू कर देगा, जिससे टाटा स्टील को औद्योगिक गैसों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार:

यह विशाल गैस प्लांट, जिसे ''एयर वाटर इंडिया आनसाइट फोर्थ प्लांट, जमशेदपुर'' नाम दिया गया है, टाटा स्टील के इस्पात कारखाने के बगल में ही स्थित है। यहां से प्रतिदिन लगभग 1,800 टन आक्सीजन का उत्पादन होगा। इसके अलावा, प्लांट में नाइट्रोजन और आर्गन जैसी महत्वपूर्ण गैसों का भी उत्पादन किया जाएगा। इन गैसों को तरल रूप में भी तैयार किया जाएगा ताकि पूर्वी और उत्तरी भारत के विभिन्न उद्योगों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।