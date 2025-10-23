टाटा स्टील के गैस प्लांट का जापान की कंपनी ने किया अधिग्रहण, आक्सीजन का करेगी उत्पादन
जापान की एयर वाटर इंडिया ने टाटा स्टील, जमशेदपुर के गैस प्लांट का अधिग्रहण किया है। दोनों कंपनियों में 20 साल का समझौता हुआ है, जिसके तहत एयर वाटर इंडिया प्लांट का संचालन करेगी। यह प्लांट हर दिन 1,800 टन ऑक्सीजन का उत्पादन करेगा। इस परियोजना से पूर्वी और उत्तरी भारत के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और सेमीकंडक्टर जैसे उद्योगों को भी फायदा होगा।
जासं, जमशेदपुर। जापान की प्रमुख कंपनी एयर वाटर की भारतीय इकाई, एयर वाटर इंडिया, ने टाटा स्टील के जमशेदपुर स्थित कारखाने में बन रहे एक बड़े गैस प्लांट का अधिग्रहण कर लिया है। इस अधिग्रहण के साथ ही, दोनों कंपनियों के बीच 20 वर्षों का एक समझौता हुआ है, जिसके तहत एयर वाटर इंडिया इस प्लांट का संचालन और रखरखाव करेगी। यह प्लांट इसी महीने से काम करना शुरू कर देगा, जिससे टाटा स्टील को औद्योगिक गैसों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
औद्योगिक विकास को मिलेगी नई रफ्तार:
यह विशाल गैस प्लांट, जिसे ''एयर वाटर इंडिया आनसाइट फोर्थ प्लांट, जमशेदपुर'' नाम दिया गया है, टाटा स्टील के इस्पात कारखाने के बगल में ही स्थित है। यहां से प्रतिदिन लगभग 1,800 टन आक्सीजन का उत्पादन होगा। इसके अलावा, प्लांट में नाइट्रोजन और आर्गन जैसी महत्वपूर्ण गैसों का भी उत्पादन किया जाएगा। इन गैसों को तरल रूप में भी तैयार किया जाएगा ताकि पूर्वी और उत्तरी भारत के विभिन्न उद्योगों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।
स्टील से लेकर सेमीकंडक्टर तक को फायदा:
इस परियोजना से न केवल टाटा स्टील के उत्पादन को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह पूर्वी और उत्तरी भारत के औद्योगिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। कंपनी के अनुसार, यह प्लांट स्टील जैसे पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ सेमीकंडक्टर जैसे उभरते हुए क्षेत्रों के विकास में भी योगदान देगा। यह अधिग्रहण भारत में एयर वाटर की औद्योगिक गैस कारोबार के विस्तार की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कंपनी की आपूर्ति श्रृंखला और भी मजबूत होगी। यह परियोजना भारत और जापान के बीच उन्नत विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग को भी दर्शाती है।
