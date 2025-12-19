Language
    AI का दुरुपयोग : मानगो में नाबालिग की फोटो एडिट कर स्नैपचैट पर की वायरल

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:55 PM (IST)

    जमशेदपुर के मानगो में AI के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़की की फोटो को एडिट करके स्नैपचैट पर वायरल कर दिया गया। इस घटना से क्षेत्र मे ...और पढ़ें

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो के ओलिडीह थाना क्षेत्र से नाबालिग से जुड़ा चिंताजनक मामला सामने आया है। एक नाबालिग छात्रा की तस्वीर को एडिट कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से आपत्तिजनक रूप में तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल करने के आरोप में ओलिडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

    पीड़िता की मां की लिखित शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, यह घटना 18 दिसंबर की है। शिकायत में बताया गया है कि मानगो डिमना रोड स्थित एक स्कूल के सामने आरोपी सिद्धार्थ मल्लिक ने नाबालिग की तस्वीर ली। 

    उसे एआई तकनीक से एडिट कर उक्त तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर पोस्ट कर दिया गया, जिससे वह तेजी से वायरल हो गई। घटना के बाद नाबालिग मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई। 

    बेटी की हालत को देखते हुए पीड़िता की मां ने ओलिडीह थाना पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर ली।

    मामले की जांच इंस्पेक्टर चंदन कुमार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि चूंकि मामला नाबालिग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे अत्यंत संवेदनशील मानते हुए हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। 

    डिजिटल साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है ताकि तकनीकी साक्ष्य मजबूत किए जा सकें। फिलहाल पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। 

    अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि इस तरह के साइबर अपराधों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
