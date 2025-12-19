AI से एडिट कर नाबालिग छात्रा की आपत्तिजनक तस्वीर वायरल, आरोपी की तलाश में पुलिस

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। मानगो के ओलिडीह थाना क्षेत्र से नाबालिग से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। एक नाबालिग छात्रा की तस्वीर को एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने के आरोप में ओलिडीह थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता की मां की शिकायत पर सिद्धार्थ मल्लिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, यह घटना 18 दिसंबर की है, जो मानगो डिमना रोड स्थित एक स्कूल के सामने की बताई जा रही है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपित ने नाबालिग की तस्वीर को एडिट कर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) की मदद से आपत्तिजनक रूप में तैयार किया और उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्नैपचैट पर पोस्ट कर वायरल कर दिया।

ओलिडीह थाना में लिखित शिकायत दर्ज घटना से मानसिक रूप से परेशान नाबालिग की मां ने इसकी लिखित शिकायत ओलिडीह थाना में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की। मामले की जांच इंस्पेक्टर चंदन कुमार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि नाबालिग से जुड़ा मामला होने के कारण इसे गंभीरता से लिया जा रहा है।