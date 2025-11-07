नगर निगम की लापरवाही, लाखों रुपये की ट्राइसाइकिलें बनीं कबाड़

संवाद सहयोगी, आदित्यपुर। आदित्यपुर नगर निगम के द्वारा बीते पांच माह पूर्व खरीदे गए ट्राई साईकिल अब कबाड़ बनने के कगार पर पहुंच गया है बताया जाता है कि कचरा उठाव करने को लेकर निगम के द्वारा लाखों रूपये के लागत से ट्राई साइकिल की खरीदारी किया गया था लेकिन उसका उपयोग आजतक नहीं हो पाया है।

बीते पांच माह से लगातार बारिश, धूप आदि के कारण ट्राई साइकिल पुरी तरह से खराब होने के कगार पर पहुंच गया है इसका मुख्य उदेश्य था कि प्रत्येक वार्ड जहां पर वाहन नही जा पाते है वहां पर इसके द्वारा कचरा का उठाव किया जाएगा।

इसको लेकर आम जनता में काफी आक्रोश व्याप्त हो गया है, इस मामले को लेकर भाजपा नेता सतीश शर्मा ने कचरा उठाव हेतु आदित्यपुर नगर निगम द्वारा पिछले करीब 4-5 महीने पहले खरीदे गये लाखों रुपये का ट्राई साइकिल का अभी तक उपयोग नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की।

सतीश शर्मा ने कहा कि महीनों पहले आदित्यपुर नगर निगम द्वारा कचरा उठाव हेतु जो लाखों रुपए खर्च कर ट्राई साइकिल खरीदी गई थी। ये ट्राई साइकिल किस मंशा से खरीदी गई थी और इसका उपयोग आज तक क्यों नहीं हुआ, ये समझ से परे है।