संवाद सूत्र, आदित्यपुर। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के आशियाना मोड़ के समीप बुधवार को जिला प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर करीब 30 से 40 दुकानों को ध्वस्त कर दिया।

अभियान के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों और दुकानदारों के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। दुकानदारों ने अंचल अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं कार्रवाई के दौरान एक समाजसेवी महिला को हिरासत में लिए जाने की भी सूचना सामने आई है

अभियान के दौरान सीआई बलवंत सिंह ने बताया कि संबंधित जमीन सरकारी है। इसे खाली कराने के लिए दुकानदारों को कई दिन पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय के भीतर दुकानें नहीं हटाई गईं। इसी के चलते प्रशासन को बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करनी पड़ी

अधिकारी के अनुसार, अतिक्रमण हटाने के बाद खाली कराई गई इस जमीन पर मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। हालांकि, जब उनसे यह पूछा गया कि जिन दुकानदारों की दुकानें उजाड़ी गई हैं, क्या उन्हें नए मार्केट कॉम्प्लेक्स में जगह दी जाएगी, तो उन्होंने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया।