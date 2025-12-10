Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जामबांधा तालाब में स्नान करने गए पिता-पुत्र की डूबने से मौत, बलरामपुर और चांडिल में सड़क हादसे में दो गंभीर

    By Bishnu Chandra Pal Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 08:14 PM (IST)

    पुरुलिया, बलरामपुर और चांडिल में हुए तीन अलग-अलग हादसों में इलाके में मातम छा गया। पुरुलिया में एक विवाह समारोह में शामिल होने आए पिता और पुत्र की ताल ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, चांडिल/ पुुरुलिया। पुरुलिया, बलरामपुर और चांडिल क्षेत्रों में बुधवार को हुए तीन अलग-अलग हादसों ने इलाके को स्तब्ध कर दिया। एक ओर विवाह समारोह में शामिल होने आए पिता और पुत्र की तालाब में डूबकर मौत हो गई, वहीं दो सड़क दुर्घटनाओं में एक महिला और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विवाह समारोह में शामिल होने आए थे पिता-पुत्र 

    पुरुलिया जिला के टामना थाना क्षेत्र के चांदमारीडांगा स्थित जामबांधा तालाब में नहाने के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुुआ। मुंबई निवासी कौशिक विश्वास (52) और उनका पुत्र हिमांशु विश्वास (18) तालाब में नहाते समय डूब गए। 

    जानकारी के अनुसार, कौशिक विश्वास अपने रिश्तेदार कृपामय मजूमदार के विवाह समारोह में शामिल होने मुंबई से पुरुलिया आए थे। नहाने के दौरान हिमांशु स्विमिंग सीख रहा था, तभी अचानक गहरे पानी में चला गया। 
     

    बेटे को बचाने नदी में उतरे थे पिता 

     
    बेटे को बचाने के लिए कौशिक तालाब में उतरे, लेकिन दोनों ही डूब गए। घटना की सूचना मिलते ही टामना थाना पुलिस और Disaster management टीम मौके पर पहुंची। कुछ घंटे की तलाश के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। 
     
    इसके बाद पुरुलिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजते हुए दो अस्वाभाविक मौत के मामले दर्ज किए हैं।


    बलरामपुर में ट्रक-कार टक्कर, महिला गंभीर रूप से घायल 

    बलरामपुर थाना क्षेत्र के बलरामपुर-पुरुलिया एनएच-18 अंडरपास के पास ट्रक और कार की टक्कर में झारखंड के सिंदरी निवासी अंजू मंडल गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को बलरामपुर बांशगढ़ ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया। 
     
    स्थिति गंभीर होने पर उन्हें दूसरे अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, हालांकि पुलिस ने बाद में ट्रक को बड़ उरमा गांव के पास से जप्त कर लिया है।


    चांडिल में बाइक और मोपेड में टक्कर, युवक घायल 

    चौका थाना क्षेत्र के हेसाकोचा-टुरु सड़क पर बाइक और मोपेड के आमने-सामने की टक्कर में मोपेड सवार मनसा सिंह मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में उनका दाहिना पैर टूट गया। 
     
    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार गोंडा मुंडा शराब के नशे में था और टक्कर मारकर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने एंबुलेंस को सूचना दी, लेकिन देर होने पर घायल को निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया गया।