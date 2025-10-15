यात्रीगण कृपया ध्यान दें, टाटानगर-अमृतसर एक्सप्रेस समेत छह ट्रेनें रद

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सर्दियों में घने कोहरे के कारण सुरक्षित ट्रेन परिचालन सुनिश्चित करने के लिए दक्षिण-पूर्व रेलवे ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत, टाटानगर से गुजरने वाली टाटानगर-अमृतसर एक्सप्रेस सहित तीन जोड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनों को लगभग तीन महीने के लिए रद करने की घोषणा की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह व्यवस्था दिसंबर से फरवरी और मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रद की गई ट्रेनों का विवरण इस प्रकार है 18103 टाटानगर-अमृतसर एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 25 फरवरी 2026 तक रद रहेगी।

18104 अमृतसर-टाटानगर एक्सप्रेस 03 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक नहीं चलेगी।

12873 हटिया-आनंद विहार एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक रद रहेगी।

12874 आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 27 फरवरी 2026 तक नहीं चलेगी।

22857 संतरागाछी-आनंद विहार एक्सप्रेस 01 दिसंबर 2025 से 02 मार्च 2026 तक रद रहेगी।

22858 आनंद विहार-संतरागाछी एक्सप्रेस 02 दिसंबर 2025 से 03 मार्च 2026 तक नहीं चलेगी। ट्रेन दुर्घटनाओं से मौत संवाद सूत्र,रायरंगपुर। आज मयूरभंज जिले के अनलयोडी स्टेशन के पास चेन्चेला गांव और अनलयोडी स्टेशन के पास चेन्चेला गांव के पास टाटा बादामपहाड़ ट्रेन की टक्कर में एक अज्ञात महिला की मौत हो गई। माना जा रहा है कि यह घटना सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच हुई है। घटना की पुष्टि हो गई है।

मयूरभंज जिले के अनलयोडी रेलवे स्टेशन के पास चेन्चाड़ा गांव के पास रेलवे ट्रैक पर ऐसी ही एक अजीब घटना हुई। यह दुर्घटना उसी जगह हुई। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद, बालासोर रेलवे पुलिस ने मृत महिला को बचाया और उसे रायरंगपुर अस्पताल भेज दिया।