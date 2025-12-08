आदित्यपुर में लापता महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, सुसाइड नोट में लिखा- किसी को दोष न दें

संवाद सहयोगी, आदित्यपुर। आदित्यपुर थाना क्षेत्र के जयप्रकाश उद्यान से लापता हुई 30 वर्षीय मुन्नी देवी की मौत रेलवे ट्रैक पर हो गई। पुलिस के अनुसार उन्होंने रांची-हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली।

घटना आदित्यपुर स्टेशन के पास हुई। आरपीएफ इंस्पेक्टर एके. सिंह ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक महिला अचानक चलती ट्रेन की ओर बढ़कर ट्रैक पर चली गई।

चूंकि मामला स्टेशन क्षेत्र से जुड़ा है, इसलिए आगे की जांच जीआरपी को सौंप दी गई है। मुन्नी देवी के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि उनकी किसी भी अनहोनी के लिए उनके पति को जिम्मेदार न ठहराया जाए।

नोट में उन्होंने अपनी मर्जी से घर छोड़ने की बात कही है और बच्चों को पिता के संरक्षण में रखने की इच्छा व्यक्त की है। हालांकि आत्महत्या के वास्तविक कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

स्थानीय लोगों में घटना को लेकर चर्चा है कि संभवतः पारिवारिक विवाद की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। लेकिन पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है और सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

उधर, मुन्नी देवी के पति विजय कुमार राय ने उनके गायब होने के बाद आदित्यपुर थाना में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस उनकी तलाश में जुटी थी, इसी बीच रेलवे की ओर से महिला के ट्रेन से कटकर गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जीआरपी पूरे मामले की जांच कर रही है।