Railway News: इतवारी, साउथ बिहार और जगदलपुर एक्सप्रेस सहित 12 ट्रेनें रद, कई का बदला रूट
चक्रधरपुर मंडल में रेल विकास कार्य के चलते रेलवे प्रशासन ने टाटानगर इतवारी साउथ बिहार और जगदलपुर एक्सप्रेस समेत 11 ट्रेनों को रद कर दिया है। कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया है और कुछ को बीच में ही रोक दिया जाएगा। त्योहारों के मौसम में यात्रियों को इससे काफी परेशानी होगी।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चक्रधरपुर मंडल में रेल विकास का काम होना है ऐसे में रेल प्रशासन ने टाटानगर इतवारी, साउथ बिहार व जगदलपुर एक्सप्रेस सहित 11 ट्रेनों को रद किया है।
जबकि तीन ट्रेनों को परविर्तित मार्ग से चलाने व चार ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों में शॉर्ट टर्मिनेट करते हुए बीच में ही रद कर रही है।
ऐसे में पटना से चलकर वाया टाटानगर होते हुए दुर्ग जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस सहित बड़बिल-हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस बीच में ही रद कर दी जाएगी। ऐसे में त्योहारी सीजन में दुर्ग व आरा सहित हावड़ा जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
ये ट्रेनें रहेंगी रद
- 18109-18110 : टाटानगर-इतवारी-टाटानगर एक्सप्रेस : 11, 14, 18, 21, 25, 28 अक्टूबर, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 नवंबर, 2, 6, 9, 13 व 16 दिसंबर
- 18175-18176 हटिया-झारसुगुड़ा-हटिया एक्सप्रेस : 11, 14, 18, 21, 25, 28 अक्टूबर, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 नवंबर, 2, 6, 9, 13 व 16 दिसंबर।
- 68029-68030 राउरकेला-झारसुगुड़ा-राउरकेला मेमू : 11, 14, 18, 21, 25, 28 अक्टूबर, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29 नवंबर, 2, 6, 9, 13 व 16 दिसंबर
- 13288 आरा-दुर्ग साथ बिहार एक्सप्रेस : 14, 21, 28 नवंबर, 5 व 12 दिसंबर को रद।
- 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस : 15, 22, 29 नवंबर व 6 व 13 दिसंबर को रद।
- 18125-18126 राउरकेला-पुरी-राउरकेला एक्सप्रेस : 11, 18, 25 अक्टूबर, 1, 8, 15, 22, 29 नवंबर, 6 व 13 दिसंबर को रद।
- 18107 राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस : 14, 21, 28 अक्टूबर, 4, 11, 18, 25 नवंबर, 9 व 16 दिसंबर को रद।
- 18108 जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस : 15, 22, 29 अक्टूबर, 5, 12, 19, 25 नवंबर व 10 व 17 दिसंबर को रद।
परिवर्तित मार्ग से चलेगी ये ट्रेनें
- 18478 योग नगरी ऋषिकेश-पुरी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस : 10, 17, 24, 31 अक्टूबर, सात, 14, 21, 28 नवंबर, पांच, 12 दिसंबर को यह ट्रेन ईब से झारसुगुड़ा रोड, संबलपुर सिटी से कटक होकर चलेगी, यह ट्रेन टाटानगर नहीं आएगी।
- 18477 पुरी-योग नगरी ऋषिकेश कलिंग उत्कल एक्सप्रेस : 13, 20, 27 अक्टूबर, तीन, 10, 17, 25 नवंबर, आठ, 15 दिसंबर को कटक से संबलपुर सिटी, झारसुगुड़ा से ईब होकर चलेगी, यह ट्रेन टाटानगर नहीं आएगी।
- 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस : 13, 20, 27 अक्टूबर, तीन, 10, 17, 24 नवंबर, एक, आठ व 15 दिसंबर को यह ट्रेन कांड्रा से सीनी होकर चलेगी, टाटानगर नहीं आएगी।
कब-कब शॉर्ट टर्मिनेट रहेगी ट्रेनें
- 22861 हावड़ा-कंटाबाजी इस्पात एक्सप्रेस : 14, 21, 28 अक्टूबर व चार, 11, 18, 25 नवंबर, दो, नौ व 16 दिसंबर को राउरकेला में शॉर्ट टर्मिनेट।
- 12872 टिटलागढ़-हावड़ा इस्पात एक्सप्रेस : 14, 21, 28 अक्टूबर, चार, 11, 18, 25 नवंबर व दो, नौ और 16 दिसंबर को झारसुगुड़ा में शॉर्ट टर्मिनेट।
- 13288 आरा-दुर्ग साउथ बिहार एक्सप्रेस : 10, 17, 24 व 31 अक्टूबर व सात नवंबर को राउरकेला में ही शॉर्ट टर्मिनेट।
- 13287 दुर्ग-आरा साउथ बिहार एक्सप्रेस : 11, 18, 25 अक्टूबर, एक व आठ नवंबर को राउरकेला में शॉर्ट टर्मिनेट
