Railway News: इतवारी, साउथ बिहार और जगदलपुर एक्सप्रेस सहित 12 ट्रेनें रद, कई का बदला रूट

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। चक्रधरपुर मंडल में रेल विकास का काम होना है ऐसे में रेल प्रशासन ने टाटानगर इतवारी, साउथ बिहार व जगदलपुर एक्सप्रेस सहित 11 ट्रेनों को रद किया है।

जबकि तीन ट्रेनों को परविर्तित मार्ग से चलाने व चार ट्रेनों को अलग-अलग तारीखों में शॉर्ट टर्मिनेट करते हुए बीच में ही रद कर रही है।

ऐसे में पटना से चलकर वाया टाटानगर होते हुए दुर्ग जाने वाली साउथ बिहार एक्सप्रेस सहित बड़बिल-हावड़ा जन शताब्दी एक्सप्रेस बीच में ही रद कर दी जाएगी। ऐसे में त्योहारी सीजन में दुर्ग व आरा सहित हावड़ा जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।