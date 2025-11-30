खासमहल सदर अस्पताल में 100 नए बेड और झारखंड का पहला अत्याधुनिक Sickle cell टेस्टिंग लैब तैयार
खासमहल सदर अस्पताल में 100 नए बेड जोड़े गए हैं, जिससे मरीजों के लिए बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही, झारखंड का पहला अत्याधुनिक सिकल सेल टेस्टिंग लैब भी स्थापित किया गया है। यह लैब सिकल सेल रोग की जांच को और भी सटीक बनाएगा, जिससे मरीजों को सही समय पर इलाज मिल सकेगा। यह कदम राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा।
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। परसुडीह स्थित सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अस्पताल परिसर में 100 बेड क्षमता वाला नया भवन पूरी तरह तैयार हो चुका है।
साथ ही अत्याधुनिक सिकल सेल एनीमिया टेस्टिंग लैब भी बनकर तैयार है, जो झारखंड का पहला लैब होगा। तीन दिसंबर को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी दोनों सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे।
इसको लेकर अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सिविल सर्जन डॉ. साहिर पाल ने टीम के साथ अस्पताल भवन, नई लैब और अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में सदर अस्पताल में 100 बेड की व्यवस्था है, लेकिन नए भवन के शुरू होने से अब 200 मरीजों को एक साथ भर्ती कर इलाज की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इससे मरीजों को बेड की कमी जैसी समस्या से छुटकारा मिलेगा और उपचार की गुणवत्ता भी बेहतर होगी।
नई स्थापित लैब न केवल कोल्हान बल्कि पूरे झारखंड के लिए महत्वपूर्ण होगी। यहां विभिन्न जिलों से आने वाले नमूनों की जांच की जा सकेगी।
इससे मरीजों को जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रिपोर्ट समय पर उपलब्ध हो सकेगी। यह सुविधा क्षेत्र में सिकल सेल रोग प्रबंधन को नई दिशा देगी।
सिविल सर्जन ने जानकारी दी कि सदर अस्पताल के स्थायी विस्तार का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। इसके तहत अस्पताल का निर्माण तीन मंजिला संरचना में किया जाएगा, जिसमें 100 अतिरिक्त बेड और जोड़ दिए जाएंगे। बढ़ती ओपीडी और भर्ती संख्या को देखते हुए यह विस्तार अत्यंत आवश्यक था।
नए भवन में सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए 35 नर्सों की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। चिकित्सकों की संख्या भी चरणबद्ध रूप से बढ़ाई जाएगी, जिससे मरीजों को बेहतर और समय पर उपचार मिल सके।
स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परसुडीह सदर अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज निर्माण का प्रस्ताव आगे बढ़ चुका है। रांची से स्वास्थ्य विभाग की टीम स्थल का निरीक्षण कर चुकी है।
उम्मीद है कि मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य की शुरुआत जल्द हो जाएगी। इससे कोल्हान में चिकित्सा शिक्षा का नया अध्याय शुरू होगा और डॉक्टरों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।
100 बेड बढ़ने से अस्पताल की क्षमता 200 बेड हो जाएगी। 35 नई नर्सें सेवाओं को और बेहतर बनाएंगी। चिकित्सकों की संख्या बढ़ने से मरीजों को ज्यादा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा मिलेगी। सिकल सेल लैब से पूरे क्षेत्र के मरीजों को तेज और सटीक जांच रिपोर्ट उपलब्ध होगी।
सदर अस्पताल में तैयार ये नई सुविधाएं कोल्हान क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होंगी और स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देंगी। यहां पर गंभीर बीमारियों का इलाज भी
शुरू किया जा रहा है।
-
डॉ. साहिर पाल, सिविल सर्जन
