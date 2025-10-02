हजारीबाग के चरही में दर्दनाक हादसा, अज्ञात वाहन ने जीजा-साले को कुचला, दोनों की मौत

चरही थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा के दशमी के दिन एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अज्ञात वाहन ने जीजा और साले को कुचल दिया जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान बहेरा पंचायत के सोनरा टोला निवासी के रूप में हुई है। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

संवाद सूत्र, चरही (हजारीबाग)। दुर्गा पूजा की दशमी के दिन चरही थाना क्षेत्र के चरही-घाटो मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। फुसरी के समीप अज्ञात वाहन ने जीजा और साले को कुचल दिया। दोनों मृतक, बहेरा पंचायत के सोनरा टोला, कजरी के निवासी बताए गए हैं।

हादसे की सूचना मिलते ही चरही पुलिस मौके पर पहुंच गई। ग्रामीणों ने दुर्घटना के बाद सड़क को जाम कर दिया और अज्ञात वाहन चालक की गिरफ्तारी व मुआवजे की मांग की। हादसे में एक व्यक्ति का सिर शरीर से अलग हो गया, जबकि दूसरे को भी गंभीर चोटें आईं, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग घटनास्थल पर मृतकों के परिजन रोते-बिलखते पहुंचे। आसपास के लोग हादसे को देखकर गुस्से में हैं और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चुरचू सीओ को भी इस दुर्घटना की जानकारी दे दी गई है।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग अक्सर भारी वाहनों और तेज रफ्तार वाहनों के कारण खतरनाक रहता है। दशमी के दिन ऐसे हादसे ने इलाके में शोक और आक्रोश दोनों फैला दिए हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है।