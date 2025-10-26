Language
    छठ की खुशियां मातम में बदली, हजारीबाग में तालाब में नहाने गई दो बच्चियों की डूबने से मौत

    By Umesh kumar dangi Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:36 PM (IST)

    झारखंड में छठ पूजा के दौरान एक दुखद घटना घटी, जिसमें दो बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। बच्चियां नहाने के दौरान गहरे पानी में चली गईं। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है और मृतकों के परिवारों को सहायता राशि देने की घोषणा की गई है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, बड़कागांव (हजारीबाग)। जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के बेला गांव में छठ पूजा की पूर्व संध्या पर तालाब में नहाने गई दो बच्चियों की डूबने से मौत हो गई।

    इस हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। बताया जाता है कि रविवार को छठ पर्व की तैयारियों के दौरान रूपा तिवारी (12) और गुनगुन कुमारी (11) गांव के तालाब में नहाने गई थीं।

    नहाते समय पैर फिसल जाने से वे गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं। ग्रामीणों की मदद से बच्चियों को तालाब से बाहर निकाल कर केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं होने के कारण तुरंत इलाज संभव नहीं हो सका।

    बाद में दोनों बच्चियों को बड़कागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सा प्रभारी डॉ. अविनाश कुमार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

    मृतक बच्चियों के परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति पर गहरी नाराजगी जताई और कहा कि समय पर इलाज मिलने पर उनकी बच्चियों की जान बचाई जा सकती थी।

    इस हृदयविदारक घटना के बाद पूरा बेला गांव शोक में डूब गया, और छठ की खुशियां मातम में बदल गईं। मृतक बच्चियों के नाम रूपा तिवारी (12), पिता रवि तिवारी और दूसरी बच्ची गुनगुन कुमारी (11), पिता अनिल कुमार ह।