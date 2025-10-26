छठ की खुशियां मातम में बदली, हजारीबाग में तालाब में नहाने गई दो बच्चियों की डूबने से मौत

संवाद सूत्र, बड़कागांव (हजारीबाग)। जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के बेला गांव में छठ पूजा की पूर्व संध्या पर तालाब में नहाने गई दो बच्चियों की डूबने से मौत हो गई।

इस हादसे ने पूरे गांव को शोक में डुबो दिया। बताया जाता है कि रविवार को छठ पर्व की तैयारियों के दौरान रूपा तिवारी (12) और गुनगुन कुमारी (11) गांव के तालाब में नहाने गई थीं।

नहाते समय पैर फिसल जाने से वे गहरे पानी में चली गईं और डूबने लगीं। ग्रामीणों की मदद से बच्चियों को तालाब से बाहर निकाल कर केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं होने के कारण तुरंत इलाज संभव नहीं हो सका।