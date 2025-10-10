Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Hazaribagh News: घूस लेते रंगे हाथों धराया राजस्व कर्मचारी, जमीन के दाखिल खारिज के मांगी रिश्वत

    By Arvind Rana Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 12:10 AM (IST)

    दारू अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी ज्ञानी राम को एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ज्ञानी राम जमीन के दाखिल खारिज के मामले में रिश्वत मांग रहा था। शिकायत मिलने पर एसीबी ने जाल बिछाकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    घूस लेते रंगे हाथों भ्रष्टाचार निरोधकर ब्यूरो ने राजस्व कर्मचारी को किया गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, दारू (हजारीबाग)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) हजारीबाग ने गुरुवार को दारू अंचल कार्यालय में अनुबंधित राजस्व कर्मचारी ज्ञानी राम को तीन हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया। आरोपी दाखिल-खारिज (नामांतरण) कराने के नाम पर आवेदक से रिश्वत की मांग कर रहा था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, मेढकुरी कला गांव निवासी हिरामन प्रजापति (47 वर्ष) ने एसीबी को आवेदन देकर शिकायत की थी कि ज्ञानी राम ने उनकी पत्नी दुर्गा देवी के नाम दाखिल-खारिज कराने के बदले 10 हजार रुपये की मांग की और धमकी दी कि पैसे न देने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

    शिकायत के बाद एसीबी ने मामले की जांच की। सत्यापन में आरोप सही पाए जाने पर भ्रष्टाचार निवारण कांड संख्या-12/2025 दर्ज किया गया।

    शुक्रवार को एसीबी की विशेष ट्रैप टीम, जिसमें प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और दो सरकारी गवाह शामिल थे, ने योजना बनाकर कार्रवाई की। टीम ने ज्ञानी राम को वादी से तीन हजार रुपये की पहली किस्त लेते हुए गिरफ्तार किया।

    एसीबी सूत्रों के अनुसार, ज्ञानी राम, पिता चुरामण राम, ग्राम दारूटोला बक्शीडीह, थाना दारू, जिला हजारीबाग के निवासी हैं। वे दारू अंचल कार्यालय में अनुबंधित राजस्व कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे।

    ज्ञानी राम वर्ष 2019 में सदर प्रखंड से सेवानिवृत्त हो चुके थे और बाद में अनुबंध पर दारू अंचल में पुनः नियुक्त किए गए थे। एवरग्रीन कंपनी ने उन्हें अनुबंध पर रखा था।

    जानकारी के मुताबिक, दारू अंचल कार्यालय में हर कार्य के लिए पैसों की मांग का रिवाज बन गया है। बीते चार वर्षों में यह तीसरी गिरफ्तारी है, जिसने अंचल कार्यालय की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

    गिरफ्तारी के बाद आरोपी को एसीबी कार्यालय लाया गया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। टीम आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है और मामले में अन्य संलिप्तता की जांच की जा रही है।