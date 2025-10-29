Language
    Jharkhand High court के अधिवक्ता की मांडू में सड़क दुर्घटना में मौत, पत्नी और पुत्री घायल

    By Kanchan SinghEdited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 01:37 PM (IST)

    रामगढ़ जिले के मांडू में एनएच-33 पर एक सड़क दुर्घटना में रांची हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रणय सिन्हा की मौत हो गई। वे अपनी पत्नी और बेटी के साथ छठ पूजा मनाकर बिहार से रांची लौट रहे थे। उनकी कार मांडू के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे प्रणय सिन्हा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटी घायल हो गईं। इस घटना से अधिवक्ता समुदाय में शोक की लहर है।

    रामगढ़ के मांडू में सड़क दुर्घटना में रांची हाइकोर्ट के अधिवक्ता की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी एवं पुत्री घायल हैं।  

    संवाद सूत्र, जागरण मांडू (रामगढ़) : रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड क्षेत्र के प्रदीप होटल के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-33 पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क दुर्घटना में रांची हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रणय सिन्हा (50 वर्ष) की मौत हो गई।

    जबकि उनकी पत्नी और पुत्री  घायल हो गए। बताया जाता है कि वे अपने परिवार के साथ छठ पूजा में शामिल होकर बिहार से रांची लौट रहे थे। 

    वे नवादा (बिहार) के निवासी थे। जानकारी के अनुसार अधिवक्ता प्रणय सिन्हा अपनी पत्नी और पुत्री के साथ हुंडई आइ 20 कार (बीआर01एफजी /3438) से नवादा से रांची लौट रहे थे।

    देर रात मांडू स्थित प्रदीप होटल के पास एनएच पर उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इससे वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और वे अंदर फंस गए।

    घटना की सूचना मिलते ही मांडू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को मांडू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रामगढ़ सदर अस्पताल रेफर किया गया।

    वहां पहुंचने पर डाक्टरों ने अधिवक्ता प्रणय सिन्हा को मृत घोषित कर दिया। उनकी असामयिक मौत से कई अधिवक्ताओं ने शोक जताया है।