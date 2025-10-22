संपत्ति विवाद में बहू ने सास को मौत के घाट उतारा, ग्रामीणों ने रोका दाह-संस्कार

संवाद सूत्र, बरकट्ठा (हजारीबाग)। बरकट्ठा थाना क्षेत्र के बसरिया गांव में मंगलवार की रात उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान जसवा देवी पत्नी स्वर्गीय कैलाश महतो के रूप में की गई है। परिजनों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनकी छोटी बहू ने संपत्ति विवाद में सास को जहर खिलाकर और गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया।

मृतका की बड़ी बहू मांगती देवी, पति गोवर्धन प्रसाद ने इस संबंध में बरकट्ठा थाना में लिखित आवेदन देकर अपनी छोटी गोतनी चमेली देवी, उसके पति झगर प्रसाद, पुत्र राहुल कुमार और पुत्री ललिता कुमारी पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है।

उन्होंने बताया कि जसवा देवी रोज की तरह भोजन कर अपने कमरे में सो गई थीं। रात के अंधेरे में चारों आरोपितों ने मिलकर पहले जहर पिलाया और फिर गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई।

परिजन आनन-फानन में शव का दाह संस्कार करने की तैयारी में जुट गए, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों का कहना था कि वृद्धा की मौत स्वाभाविक नहीं, बल्कि साजिश के तहत की गई हत्या है।

सूचना मिलते ही बरकट्ठा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतका की बहू मांगती देवी ने यह भी बताया कि आरोपी गोतनी चमेली देवी पूर्व में भी सास के साथ मारपीट कर चुकी थी और उसने चालाकी से पैतृक संपत्ति का एक हिस्सा अपने नाम पर रजिस्ट्री करवा लिया था।