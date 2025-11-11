Cyber ठग ने किया कॉल- आपके नाम पर सोलर प्लेट और ट्रैक्टर देने की योजना स्वीकृत है...रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठग लिए 22,600 रुपये
हजारीबाग के टाटीझरिया में एक ग्रामीण को सोलर प्लेट और ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर साइबर ठगों ने 22,600 रुपये ठग लिए। पीड़ित नागेश्वर प्रजापति को कॉल कर रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे मांगे। बाद में जीएसटी के नाम पर और पैसे मांगने पर उन्हें ठगी का एहसास हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।
संवादसूत्र, टाटीझरिया (हजारीबाग)। थाना क्षेत्र के भराजो गांव में ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया है। इसमें एक ग्रामीण से सरकारी योजना के तहत सोलर प्लेट और ट्रैक्टर दिलाने के झांसे में लेकर 22,600 रुपये ठग लिए गए।
पीड़ित ने इस संबंध में टाटीझरिया थाने में लिखित शिकायत की है। भराजो निवासी नागेश्वर प्रजापति ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर (9065659647) से कॉल आया था।
कॉल करने वाला ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी के नाम से सोलर प्लेट और उनके नाम से खेती के लिए ट्रैक्टर की योजना स्वीकृत हुई है। ठग ने नागेश्वर प्रजापति को भरोसा दिलाया कि उन्हें केवल इन वस्तुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए 22,600 रुपये जमा करने होंगे। बाकी की पूरी रकम झारखंड सरकार वहन करेगी।
दोबारा जीएसटी के नाम पर मांगे 49,500 रुपये, तब खुला भेद
झांसे में आकर नागेश्वर प्रजापति ने बताए गए खाते में पूरी राशि फोन पे के माध्यम से भेज दी। पैसे भेजने के बाद, ठग ने दोबारा नागेश्वर प्रजापति से संपर्क किया और इस बार जीएसटी के नाम पर 49,500 रुपये की मांग की।
नागेश्वर प्रजापति को तब महसूस हुआ कि वह ठगी का शिकार हो गए हैं और उन्होंने यह दूसरी रकम देने से इनकार कर दिया।
पीड़ित ने अब टाटीझरिया थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से अपील की है कि वह इस तरह के लालच भरे अज्ञात कॉल्स से सतर्क रहें।
