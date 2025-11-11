Cyber ठग ने किया कॉल- आपके नाम पर सोलर प्लेट और ट्रैक्टर देने की योजना स्वीकृत है...रजिस्ट्रेशन के नाम पर ठग लिए 22,600 रुपये

संवादसूत्र, टाटीझरिया (हजारीबाग)। थाना क्षेत्र के भराजो गांव में ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया है। इसमें एक ग्रामीण से सरकारी योजना के तहत सोलर प्लेट और ट्रैक्टर दिलाने के झांसे में लेकर 22,600 रुपये ठग लिए गए।

पीड़ित ने इस संबंध में टाटीझरिया थाने में लिखित शिकायत की है। भराजो निवासी नागेश्वर प्रजापति ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर (9065659647) से कॉल आया था।

कॉल करने वाला ने उन्हें बताया कि उनकी पत्नी के नाम से सोलर प्लेट और उनके नाम से खेती के लिए ट्रैक्टर की योजना स्वीकृत हुई है। ठग ने नागेश्वर प्रजापति को भरोसा दिलाया कि उन्हें केवल इन वस्तुओं के रजिस्ट्रेशन के लिए 22,600 रुपये जमा करने होंगे। बाकी की पूरी रकम झारखंड सरकार वहन करेगी।