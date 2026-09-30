ओकनी तालाब के संरक्षण में देरी पर NGT सख्त, हजारीबाग डीएम को नोटिस; दो महीने में देनी होगी अनुपालन रिपोर्ट

संवाद सहयोगी, हजारीबाग। शहर के ऐतिहासिक ओकनी तालाब के संरक्षण और जीर्णोद्धार के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जिला प्रशासन पर कड़ा रुख अपनाया है। विगत दस सितंबर को कोलकाता स्थित पूर्वी क्षेत्र पीठ में हुई सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने पाया कि पूर्व के आदेश के बावजूद निर्धारित समय पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई।

इसके बाद जिला दंडाधिकारी को नोटिस जारी करते हुए दो महीने के भीतर शपथपत्र के रूप में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही अगली सुनवाई में संबंधित रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होना अनिवार्य किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को होगी।