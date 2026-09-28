हजारीबाग सदर अस्पताल में महिला की मौत पर बवाल, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप; झंडा चौक जाम

संवाद सूत्र, हजारीबाग। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 36 वर्षीय महिला मालती देवी की मौत के बाद सोमवार को परिजनों और स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। मृतका के परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल प्रबंधन पर सवाल उठाए।

घटना की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंचे और आक्रोशित होकर झंडा चौक को जाम कर दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद लोगों को समझा-बुझाकर सदर थाना लाया गया, जहां मामले को लेकर बातचीत और समझौते की प्रक्रिया चल रही थी।

मृतका की पहचान जयप्रकाश मोहल्ला, कुमार टोली निवासी मालती देवी, पति संजय कुमार चौधरी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार मालती देवी को 27 सितंबर को अचानक माथे में तेज दर्द होने लगा। इसके बाद पति संजय कुमार चौधरी उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने जांच के बाद दवा लिखी और कुछ दवाएं बाहर से लाने के लिए कहा। पति के अनुसार उन्होंने बाहर से दवा लाकर अस्पताल में दी।

संजय कुमार चौधरी ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे उनकी पत्नी को इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद कुछ देर के लिए दर्द में कमी हुई, लेकिन बाद में उन्हें उल्टी होने लगी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि सुबह भी नर्स द्वारा मालती देवी को इंजेक्शन लगाया गया। इसके बाद अस्पताल की ओर से उन्हें बताया गया कि उनकी पत्नी की मौत हो गई है।

पति का कहना है कि रात में ही उन्हें यह महसूस हो गया था कि उनकी पत्नी की स्थिति बेहद गंभीर है और शायद उनकी मौत हो चुकी है। हालांकि सुबह अस्पताल की ओर से मौत की जानकारी दी गई। इसी बात को लेकर परिजनों में आक्रोश बढ़ गया।

चार बच्चों के सिर से उठा मां का साया मालती देवी के चार बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटियां और एक बेटा है। परिजनों के अनुसार परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। महिला की मौत के बाद परिवार के सामने बच्चों के पालन-पोषण की बड़ी जिम्मेदारी खड़ी हो गई है। घटना के बाद परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था।

झंडा चौक पर लगाया जाम महिला की मौत की सूचना आसपास के लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में लोग सदर अस्पताल पहुंच गए। इलाज में कथित लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने आक्रोश जताया और इसके बाद झंडा चौक को जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी ने लोगों से बातचीत कर उन्हें समझाया। इसके बाद आक्रोशित परिजनों और लोगों को सदर थाना लाया गया।