Jharkhand Politics: विधायक तिवारी महतो पर पूर्व MLA जेपी भाई पटेल ने लगाए गंभीर आरोप, भेजा गया नोटिस

संवाद सहयोगी, हजारीबाग। मांडू विधानसभा क्षेत्र में सियासी हलचल एक बार फिर तेज हो गई है। पूर्व विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने मौजूदा विधायक सह आजसू उम्मीदवार तिवारी महतो के चुनावी हलफनामे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

पटेल का आरोप है कि विधायक ने अपने खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों की जानकारी निर्वाचन आयोग को नहीं दी है।

पूर्व विधायक ने निर्वाचन पदाधिकारी को लिखे पत्र में दावा किया है कि तिवारी महतो के खिलाफ कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन हलफनामे में केवल 10 का ही उल्लेख किया गया है।

उनका कहना है कि दो मामलों को जानबूझकर छिपाया गया है, जो आदर्श आचार संहिता और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। इस पूरे मामले में मांडू विधायक को नोटिस निर्गत किया गया है।

कौन-कौन से मामले बताए, कौन से छिपाए?

पटेल के अनुसार हलफनामे में गिद्दी थाना कांड संख्या 109/2022, रामगढ़ थाना कांड संख्या 122/2011, मांडू थाना कांड संख्या 186/2016, नावाडीह थाना कांड संख्या 66/2023 और पटसंडा थाना कांड संख्या 140/2017 सहित कई मामलों का उल्लेख किया गया है।

लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि बड़कागांव (उरीमारी) थाना कांड संख्या 208/2015 (धारा 420, 120 बी आइपीसी एवं 3/4 एमडीएआटी एक्ट) और मांडू (कुज्जू) थाना कांड संख्या 40/2022 (धारा 143, 188, 290 आइपीसी एवं 3/4 डीएम एक्ट) को हलफनामे से गायब रखा गया है।