    Hazaribagh: जीटी रोड पर अफीम तस्कर धराया, बरही पुलिस ने 360 ग्राम नशीला पदार्थ जब्त किया

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 06:11 AM (IST)

    बरही पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए रसोईयाधमना जीटी रोड के पास से एक युवक को 360 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया। चौपारण निवासी राजकुमार सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है और जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। पुलिस लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए है।

    Hero Image

    बरही में अफीम के साथ चौपारण का युवक गिरफ्तार। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, बरही (हजारीबाग)। बरही थाना पुलिस ने शनिवार दोपहर गुप्त सूचना के आधार पर रसोईयाधमना जीटी रोड किनारे से एक युवक को अफीम के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कुल 360 ग्राम तरल अफीम बरामद हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पकड़े गए युवक की पहचान चौपारण थाना क्षेत्र के पांडेबारा गंगाअहार निवासी कारू सिंह के पुत्र राजकुमार सिंह के रूप में हुई है। बरही थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर बिनोद कुमार ने बताया कि आरोपी से कागजात मांगने पर उसने कोई प्रमाण पत्र या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया।

    इस कार्रवाई के बाद उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 18, 22 और 29 के तहत बरही थाना में कांड संख्या 380/25, दिनांक 11.10.25 दर्ज की गई।

    पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर कड़ी चेतावनी है और इससे जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयास को बल मिलेगा।

    पुलिस की छापेमारी दल में एसआई रूपलाल यादव, मृत्युंजय कुमार सिंह, सहायक आरक्षी सूरज कुमार, गणेश रवानी और अभिषेक भारद्वाज शामिल थे। बरही थाना पुलिस ने बताया कि कार्रवाई सूचना मिलने के तुरंत बाद की गई, जिससे अपराधी पकड़ में आ सके।

    अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे नशीले पदार्थों की बिक्री या किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की सतर्कता से न केवल अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, बल्कि जिले में युवा और समाज की सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है।

    बरही पुलिस लगातार नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार पर नजर बनाए हुए है और समय-समय पर ऐसे छापेमारी अभियान चलाती रहती है।

    अधिकारियों ने यह भी कहा कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी अपराध के लिए छूट नहीं दी जाएगी।