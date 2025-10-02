भैंस को बचाने नदी में उतरा ग्रामीण पानी में बहा, अब तक लापता

बरही थाना क्षेत्र के बैरिसाल नदी में बुधवार दोपहर एक ग्रामीण तेज बहाव में बह गया। रामचंद्र पासवान नामक ग्रामीण भैंस को बचाने के प्रयास में नदी में उतरे और लापता हो गए। बीस घंटे बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है। डीवीसी तिलैया डैम का फाटक खुलने से नदी का जलस्तर बढ़ गया जिससे खोजबीन में कठिनाई हो रही है।

संवाद सूत्र, बरही (हजारीबाग)। बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरिसाल नदी में बुधवार दोपहर एक ग्रामीण नदी के तेज बहाव में बह गया। गुरुवार देर शाम तक बीस घंटे बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। परिजन और ग्रामीण लगातार खोजबीन में जुटे हुए हैं।

ग्रामीण समाजसेवी बहादुर पासवान ने बताया कि लापता व्यक्ति की पहचान रामचंद्र पासवान (पिता–बबून पासवान), निवासी भंडारो पंचायत के बैरिसाल गांव, के रूप में हुई है। बुधवार दोपहर करीब तीन बजे रामचंद्र पासवान जानवर चराने नदी किनारे गए थे। इस दौरान उनका एक भैंस नदी पार चला गया। भैंस को निकालने के प्रयास में वे अचानक तेज बहाव में बह गए और तब से लापता हैं।

डैम का फाटक खुलने से बढ़ा जलस्तर ग्रामीणों ने बताया कि डीवीसी तिलैया डैम का फाटक खोलने से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ग्रामीणों के आग्रह पर कुछ देर के लिए गेट बंद किया गया था, लेकिन लगातार बारिश के कारण गुरुवार पूर्वाह्न लगभग 11 बजे डैम का फाटक दोबारा खोल दिया गया।