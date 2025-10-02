Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भैंस को बचाने नदी में उतरा ग्रामीण पानी में बहा, अब तक लापता

    By Digital Desk Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 02:36 PM (IST)

    बरही थाना क्षेत्र के बैरिसाल नदी में बुधवार दोपहर एक ग्रामीण तेज बहाव में बह गया। रामचंद्र पासवान नामक ग्रामीण भैंस को बचाने के प्रयास में नदी में उतरे और लापता हो गए। बीस घंटे बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है। डीवीसी तिलैया डैम का फाटक खुलने से नदी का जलस्तर बढ़ गया जिससे खोजबीन में कठिनाई हो रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भैंस को बचाने नदी में उतरी ग्रामीण पानी में बहा

     संवाद सूत्र, बरही (हजारीबाग)। बरही थाना क्षेत्र अंतर्गत बैरिसाल नदी में बुधवार दोपहर एक ग्रामीण नदी के तेज बहाव में बह गया। गुरुवार देर शाम तक बीस घंटे बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। परिजन और ग्रामीण लगातार खोजबीन में जुटे हुए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्रामीण समाजसेवी बहादुर पासवान ने बताया कि लापता व्यक्ति की पहचान रामचंद्र पासवान (पिता–बबून पासवान), निवासी भंडारो पंचायत के बैरिसाल गांव, के रूप में हुई है। बुधवार दोपहर करीब तीन बजे रामचंद्र पासवान जानवर चराने नदी किनारे गए थे। इस दौरान उनका एक भैंस नदी पार चला गया। भैंस को निकालने के प्रयास में वे अचानक तेज बहाव में बह गए और तब से लापता हैं।

    डैम का फाटक खुलने से बढ़ा जलस्तर

    ग्रामीणों ने बताया कि डीवीसी तिलैया डैम का फाटक खोलने से नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। ग्रामीणों के आग्रह पर कुछ देर के लिए गेट बंद किया गया था, लेकिन लगातार बारिश के कारण गुरुवार पूर्वाह्न लगभग 11 बजे डैम का फाटक दोबारा खोल दिया गया।

    तेज बहाव के कारण ग्रामीणों को खोजबीन में कठिनाई हो रही है।

    प्रशासन को दी गई जानकारी

    ग्रामीणों ने बताया कि घटना की मौखिक सूचना बरही थाना और तिलैया डैम प्रबंधन को दे दी गई है। स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सकलदेव यादव ने कहा कि अब तक थाना में लिखित आवेदन नहीं दिया गया है, लेकिन जल्द ही आवेदन सौंपा जाएगा ताकि लापता की तलाश में प्रशासनिक स्तर पर जरूरी कार्रवाई की जा सके।