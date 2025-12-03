हजारीबाग में भीषण सड़क हादसा, आसनसोल के एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 6 घायल
हजारीबाग के बरही में एक भीषण सड़क हादसे में आसनसोल के एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना पंचमाधव गंगटाही पुल क ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, बरही (हजारीबाग)। बरही थाना अंतर्गत पंचमाधव गंगटाही पुल के पास बुधवार सुबह एक स्विफ्ट कार (संख्या डब्लू बी 44ए 0415) फोरलेन सड़क के डिवाइडर से टकरा गई, जिससे कार बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि छह लोग घायल हुए हैं।
मृतकों में आसनसोल कुल्टी निवासी श्रीनाथ यादव की 55 वर्षीय पत्नी पूनम देवी, 40 वर्षीय पुत्र जय भगवान यादव तथा 10 वर्षीय बच्ची अंशिका कुमारी शामिल हैं।
हादसे में 6 लोग घायल
घायलों में श्रीनाथ यादव का 35 वर्षीय पुत्र धर्मेंद्र यादव, जय भगवान यादव का 12 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार, 10 वर्षीय अभिराज कुमार, 8 वर्षीय मृत्यंजय कुमार, जयभगवान यादव की पत्नी कौशल्या देवी और 24 वर्षीय पुत्री ज्योति कुमारी शामिल हैं।
सभी घायलों का इलाज बरही अनुमंडलीय अस्पताल में किया गया, जहां से पांच घायलों को बेहतर इलाज को सदर अस्पताल रेफर किया गया। इनमें धर्मेंद्र यादव और शिवम कुमार की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि सभी एक ही परिवार के लोग हैं जो आसनसोल कुल्टी से बिहार शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे।
