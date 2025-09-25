Language
    मरीज की जगह मौत का सामान, एंबुलेंस से 43 किलो डोडा चूरा बरामद

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 05:10 PM (IST)

    चौपारण पुलिस ने एक एंबुलेंस से 43.650 किलो डोडा चूरा बरामद किया जिसकी कीमत लाखों में है। गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चोरदाहा चेकनाका पर वाहन की जांच की। चालक एंबुलेंस छोड़कर भाग गया। डीएसपी अजीत कुमार बिमल ने कहा कि नशे के कारोबारी एंबुलेंस जैसी सेवा का दुरुपयोग कर रहे हैं।

    चौपारण एंबुलेंस से 43 Kg डोडा चूरा बरामद। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, चौपारण (हजारीबाग)। जिंदगियां बचाने और मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए बनाई गई एंबुलेंस का इस्तेमाल नशे की तस्करी में किया जाने लगा है। गुरुवार को चौपारण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक एंबुलेंस से 43.650 किलो डोडा चूरा बरामद किया।

    बरामद नशे की कीमत लाखों रुपये आंकी जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर चौपारण थाना क्षेत्र के चोरदाहा चेकनाका में पुलिस टीम वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान बिहार की ओर से आ रही मारुति वैन एंबुलेंस (संख्या बीआर-02 पीबी-6505) को रोकने का प्रयास किया गया।

    पुलिस को देखते ही चालक एंबुलेंस छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। पुलिस ने पीछा किया, लेकिन घने जंगल का फायदा उठाकर वह फरार होने में सफल हो गया।

    एंबुलेंस की तलाशी लेने पर सामने आया कि इसके अगले हिस्से और पिछले केबिन में थैलों में भरा भारी मात्रा में डोडा चूरा छिपाकर रखा गया था। तत्काल गिनती और तौल कर पता चला कि कुल 43.650 किलो नशे की खेप एंबुलेंस से बरामद हुई है।

    अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजीत कुमार बिमल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में इंस्पेक्टर चंद्रशेखर प्रसाद, थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी, बिंदेश्वरी महतो, बादल महतो और भाजु एक्का समेत पुलिस बल शामिल रहा।

    बरामद नशे के बाद चौपारण थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीएसपी अजीत कुमार बिमल ने बताया कि यह बेहद गंभीर मामला है। नशे का कारोबार करने वाले अब एंबुलेंस जैसी जरूरी सेवा का भी दुरुपयोग करने लगे हैं।

    उन्होंने कहा कि एंबुलेंस का नाम सुनते ही लोग और पुलिस मानवीय दृष्टिकोण से सहूलियत देते हैं, लेकिन अब तस्कर इसका गलत फायदा उठाने लगे हैं। डीएसपी ने कहा कि सूचना मिलने पर हर स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

    पुलिस अब फरार चालक की तलाश में जुट गई है और इसके गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है।

    अधिकारियों का कहना है कि जिस तरह से नशा माफिया एंबुलेंस का सहारा लेकर खेप पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि समाज के लिए खतरनाक संदेश भी है।