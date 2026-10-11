रूपी सोरेन को मिले 'राजमाता' की उपाधि, हजारीबाग में खतियानी परिवार ने उठाई मांग; जर्जर सड़कों पर भी जताई चिंता

संवाद सहयोगी, हजारीबाग। खतियानी परिवार की साप्ताहिक बैठक शनिवार को कन्हरी रोड स्थित खतियानी चौक के जेपीएम अस्पताल परिसर में महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष सुनीता कच्छप की अध्यक्षता में हुई। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की माता एवं स्वर्गीय शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। सदस्यों ने एक मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

साथ ही राज्य सरकार से रूपी सोरेन को राजमाता की उपाधि देने की मांग की गई। बैठक में डॉ. एके मेहता ने हजारीबाग शहर की जर्जर सड़कों और जगह-जगह बने गड्ढों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है, ऐसे में सड़कों की बदहाली से आम लोगों को आवागमन में परेशानी हो सकती है।