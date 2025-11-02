हजारीबाग में प्रसव कक्ष में लेबर टेबल से गिरी गर्भवती महिला, जच्चा और बच्चा की मौत

संवाद सहयोगी, हजारीबाग। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खडा किया जा रहा है। बता दें कि शनिवार की रात एक गर्भवती महिला 30 वर्षीय चांदनी देवी की लेबर टेबल से गिर जाने से मौत हो गई।

इस घटना में गर्भ में पल रहे शिशु की भी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला प्रसव कराने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची थी। मृतका चांदनी देवी पति टिंकू कुमार जिले के केरेडारी प्रखंड के मयातू की निवासी थी।

वर्तमान में वह शहर के कानी बाजार में अपने परिवार के साथ रहती थी। मृतका दो बेटियों की मां थी। घटना उसके तीसरे बार तीसरा प्रसव के समय घटी। मृतका का पति टिंकू कुमार मालवीय मार्ग स्थित कृष्णा फास्ट फूड का संचालक है।

मिली जानकारी के मुताबिक चांदनी देवी शनिवार की शाम करीब 6 बजे प्रसव के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हुई। इसके बाद रात करीब 8.30 बजे उसकी जांच के लिए लेबर रूम ले जाया गया। जहां नर्सों के द्वारा उसे लेबर टेबल पर लिटा कर जांच की जा रही थी।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इसके बाद महिला पेट के बल लेबर टेबल से गिर गई। गिर जाने के बाद उसके परिजनों ने निजी अस्पताल में इलाज कराने की बात कह कर महिला को वहां से लेकर चले गए। सूत्रों की माने तो इसके बाद महिला के परिजन उसे दो निजी अस्पतालों में इलाज के लिए लेकर पहंचे, जहां महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसका इलाज करने से इनकार कर दिया गया। इसके बाद रात्रि के करीब 12 बजे मृतका के शव को लेकर उसके परिजन फिर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और डॉक्टर के अनुपस्थित रहने और इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगा कर हंगामा करने लगे। हंगामा काफी देर तक चला, फिर लोगों के समझाने-बुझाने के बाद सुबह के करीब चार बजे मृतका के परिजन शव को लेकर अपने घर गए।