    हजारीबाग में प्रसव कक्ष में लेबर टेबल से गिरी गर्भवती महिला, जच्चा और बच्चा की मौत

    By Raman Priya Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 11:08 PM (IST)

    हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शनिवार रात एक गर्भवती महिला, चांदनी देवी, लेबर टेबल से गिर गई, जिससे उसकी और उसके बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। महिला प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। शिकायत दर्ज न होने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका।

    शेख भिखारी मेडिकल कालेज अस्पताल। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, हजारीबाग। शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से सवाल खडा किया जा रहा है। बता दें कि शनिवार की रात एक गर्भवती महिला 30 वर्षीय चांदनी देवी की लेबर टेबल से गिर जाने से मौत हो गई।

    इस घटना में गर्भ में पल रहे शिशु की भी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला प्रसव कराने के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची थी। मृतका चांदनी देवी पति टिंकू कुमार जिले के केरेडारी प्रखंड के मयातू की निवासी थी।

    वर्तमान में वह शहर के कानी बाजार में अपने परिवार के साथ रहती थी। मृतका दो बेटियों की मां थी। घटना उसके तीसरे बार तीसरा प्रसव के समय घटी। मृतका का पति टिंकू कुमार मालवीय मार्ग स्थित कृष्णा फास्ट फूड का संचालक है।

    मिली जानकारी के मुताबिक चांदनी देवी शनिवार की शाम करीब 6 बजे प्रसव के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती हुई। इसके बाद रात करीब 8.30 बजे उसकी जांच के लिए लेबर रूम ले जाया गया। जहां नर्सों के द्वारा उसे लेबर टेबल पर लिटा कर जांच की जा रही थी।

    प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इसके बाद महिला पेट के बल लेबर टेबल से गिर गई। गिर जाने के बाद उसके परिजनों ने निजी अस्पताल में इलाज कराने की बात कह कर महिला को वहां से लेकर चले गए।

    सूत्रों की माने तो इसके बाद महिला के परिजन उसे दो निजी अस्पतालों में इलाज के लिए लेकर पहंचे, जहां महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसका इलाज करने से इनकार कर दिया गया।

    इसके बाद रात्रि के करीब 12 बजे मृतका के शव को लेकर उसके परिजन फिर मेडिकल कॉलेज पहुंचे और डॉक्टर के अनुपस्थित रहने और इलाज में लापरवाही करने का आरोप लगा कर हंगामा करने लगे। हंगामा काफी देर तक चला, फिर लोगों के समझाने-बुझाने के बाद सुबह के करीब चार बजे मृतका के परिजन शव को लेकर अपने घर गए।

    हालांकि, इस बीच इलाज में लापरवाही को लेकर मृतका के परिजनों ने शिकायत को लेकर कोई आवेदन किसी भी सक्षम पदाधिकारी को नहीं दिया। इस कारण मृतका के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ।

    गर्भवती महिला की जब जांच के बाद लेबर टेबल उतर रही थी तो वह गिर गई, उस समय उसका कंडीशन स्टेबल था। हालांकि, जांच में उसका बीपी लो पाया गया था। वहीं, महिला के परिजन उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल से करीब 8.30 बजे रात्रि में लेकर गए थे और करीब तीन घंटे के बाद रात्रि के 12 बजे वापस लौटे। इस दौरान महिला के साथ क्या हुआ यह कह पाना कठिन है।

    - डॉ रामेश्वरी बेक, विभागाध्यक्ष, स्त्री रोग विभाग, शेख भिखारी मेडिकल कालेज अस्पताल, हजारीबाग।