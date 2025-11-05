Language
    बिना नंबर की स्कॉर्पियो से सादे वेश में पहुंची पुलिस, ग्रामीणों से भिड़ंत, महिला की पिटाई के बाद थाना में हंगामा

    By Arvind Rana Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 03:37 PM (IST)

    हजारीबाग के जैलमा गांव में देर रात पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सादे कपड़ों में आई पुलिस टीम नशे में थी और उन्होंने महिलाओं के साथ मारपीट की। ठगी के एक मामले में मोबाइल की तलाश में पहुंची पुलिस को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। दबाव बढ़ने पर पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया, लेकिन गांव में तनाव बना हुआ है।

    लोहसिंघना थाना क्षेत्र के जैलमा गांव में सादे वेश में पहुंची पुलिस टीम और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई।

    संस,हजारीबाग। लोहसिंघना थाना क्षेत्र के जैलमा गांव में सोमवार देर रात करीब 11 बजे सादे वेश में पहुंची पुलिस टीम और ग्रामीणों के बीच जमकर झड़प हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बिना नंबर की काली स्कॉर्पियो से पहुंचे पुलिसकर्मी नशे में थे। 

    उन्होंने महिला समेत कई लोगों के साथ मारपीट की। घटना के बाद देर रात तक गांव में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। सुबह होते ही घटना की खबर आग की तरह जैलमा गांव में फैल गई।

    दर्जनों महिला-पुरुष थाने पर पहुंचे और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। कंचनपुर मुखिया भी मौके पर पहुंचीं और पुलिस पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आक्रोश जताया। दबाव बढ़ता देख पुलिस ने सभी हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया।

    मोबाइल की तलाश में पहुंची थी पुलिस

    लोहसिंघना थाना के समीप मैदान में सोमवार शाम एक महिला से ठगी की घटना हुई थी। ठगों ने महिला को दिग्भ्रमित कर उसके गहने और मोबाइल ले लिए थे। शिकायत पर पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की, जो कटकमसांडी प्रखंड के जैलमा गांव में मिली।

    इसके बाद देर रात करीब 11 बजे पुलिस टीम काली स्कॉर्पियो से गांव पहुंची। पुलिस पेलावल और कटकमसांडी थाना की मदद से पांच लोगों को हिरासत में लेकर लोहसिंघना थाना पहुंची और सभी को रातभर हाजत में रखा। इससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ गया।

    ग्रामीणों को हुआ शक, नशे में होने का आरोप

    ग्रामीणों ने बताया कि सभी पुलिसकर्मी सादे वेश में थे और नशे की हालत में थे। जब ग्रामीणों ने पूछताछ करनी चाही, तो पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस ने एक महिला की पिटाई कर दी और उसके पति व 15 वर्षीय बेटे सहित चार अन्य ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया।

    क्या है पूरा मामला

    दरअसल, ठगी का शिकार हुई महिला ने शिकायत की थी कि कुछ लोग गहने और मोबाइल लेकर फरार हो गए हैं। तकनीकी सेल की मदद से मोबाइल की लोकेशन जैलमा गांव के पास मिली थी।

    पुलिस ने वहां पहुंचकर खेत के पास से मोबाइल बरामद किया। हालांकि देर रात बिना पहचान के पहुंची पुलिस टीम को देखकर ग्रामीण डर गए और विरोध करने लगे।

    घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने मांग की है कि महिला के साथ हुई मारपीट और नशे की हालत में छापेमारी करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस का कहना है कि मोबाइल बरामदगी के लिए टीम भेजी गई थी। लेकिन ग्रामीणों ने गलतफहमी में विरोध शुरू कर दिया।