Jharkhand Crime: हजारीबाग में ऑनलाइन बेचा जा रहीं नशीली दवाएं, पुलिस की कार्रवाई में बड़े गिरोह का पर्दाफाश
हजारीबाग पुलिस ने नशीली दवाओं की ऑनलाइन बिक्री करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है। लोहरसिंघना थाना क्षेत्र में हुई छापेमारी में आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गईं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। प्रशासन अपराध नियंत्रण के लिए प्रयासरत है।
संवाद सूत्र, हजारीबाग। लोहरसिंघना थाना पुलिस ने नशीली दवाओं की ऑनलाइन बिक्री करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर भारी सफलता हासिल की है। इस कार्रवाई की जानकारी एसडीपीओ सदर अमित आनंद ने दी।
एसडीपीओ के अनुसार, लोहरसिंघना थाना क्षेत्र के जेल रोड स्थित सम्प्रेक्षण गृह पानी टंकी के पास अवैध नशीला पदार्थ बेचने की गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने छापामारी कर दो व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़ लिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर हजारीबाग के नेतृत्व में की गई।
पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्तियों की पहचान नियाजुद्धीन उर्फ नियाज अंसारी (उम्र 47 वर्ष, पिता मो. शरीफ) और मो. मुस्ताक (उम्र 39 वर्ष, पिता मो. सुलेगान, टेलर, मंडईकला) के रूप में की। जांच में उनके पास से कोडिन फासपेट और ट्राईपोडाइन सिरप की 14 बोतलें और पेंटा जोसाइन की 500 पिस इंजेक्शन बरामद की गई।
इस संबंध में लोहसिंघना थाना में कांड सं. 151/25, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और 22(c) एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि नियाजुद्धीन का आपराधिक इतिहास गंभीर है और उनके खिलाफ सदर व लोहसिंघना थानों में कई मामले दर्ज हैं। वहीं, मो. मुस्ताक के खिलाफ दो मामले दर्ज हैं।
छापामारी दल में थाना प्रभारी निशांत केरकेट्टा, दारोगा पिन्टु कुमार, एएसआई अरहिन्द कुमार मिश्रा और लोहरसिंघना थाना सशस्त्र बल तथा अंगरक्षक शामिल थे।
SDOP ने की अपील
एसडीपीओ ने आम जनता से अपील की है कि वे नशीले पदार्थों की बिक्री या किसी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश गया है और हजारीबाग जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों को भी बल मिला है।
पुलिस की इस सक्रियता से यह स्पष्ट होता है कि हजारीबाग में अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रशासन सतत प्रयासरत है और नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
