हजारीबाग में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन, ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार
हजारीबाग पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को पकड़ा। तलाशी में उसके पास से ब्राउन शुगर बरामद हुई। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।
संवाद सहयोगी, हजारीबाग। कोर्रा थाना पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने यह कार्रवाई जिले में चलाए जा रहे नशा विरोधी विशेष अभियान के तहत की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोर्रा थाना कांड संख्या 192/25 के तहत धारा 21(b)/22(b)/29 एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने मिथलेश कुमार, पिता राम सेवक प्रसाद को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान उसके पास से 8.5 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। पूछताछ में कई अहम खुलासे किए।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अभियुक्त से प्रारंभिक पूछताछ की, जिसमें उसने नशे के कारोबार और खरीद-बिक्री नेटवर्क से संबंधित कई अहम जानकारियां दी हैं। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान में जुटी है।
थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित को आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
नशा तस्करों पर कड़ी नजर
थाना प्रभारी अजित कुमार ने बताया कि नशे के कारोबार पर रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी और निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि “समाज को नशे की कुप्रवृत्ति से मुक्त करने के लिए पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा।
