Hazaribagh News: अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे सभी पांच श्रमिक घर लौटे, उनकी सकुशल वापसी कराने में इनकी रही भूमिका

संवाद सूत्र, विष्णुगढ़ (हजारीबाग) । अफ्रीकी देश कैमरून में फंसे सभी पांच भारतीय श्रमिक आखिरकार सकुशल अपने वतन लौट आए। गांव पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने श्रमिकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। श्रमिकों ने झारखंड सरकार, केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय के साथ-साथ मीडिया और प्रवासी श्रमिकों की मदद में सक्रिय समाजसेवी सिकंदर अली के प्रति विशेष आभार जताया है। हजारीबाग के विष्णुगढ़ और गिरिडीह जिले के कुल पांच श्रमिक रोजगार के सिलसिले में कैमरून गए थे।

लेकिन वहां कंपनी द्वारा पिछले चार महीने से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण वे खाने-पीने की भी गंभीर समस्या से जूझ रहे थे। मजबूरी में श्रमिकों ने समाजसेवी सिकंदर अली के माध्यम से इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर सरकार से वतन वापसी कराने की गुहार लगाई थी।