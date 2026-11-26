संवाद सूत्र, बरही (हजारीबाग)। जिला मत्स्य विभाग की ओर से बुधवार को जिला मत्स्य पदाधिकारी लिपिका बनर्जी के नेतृत्व में जरहिया डैम में 1.25 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन किया गया। मौके पर प्रखंड प्रमुख मनोज रजक, विधायक प्रतिनिधि रमेश ठाकुर, जिप प्रतिनिधि गणेश यादव व बसरिया मुखिया प्रतिनिधि हरेंद्र गोप सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

जिला मत्स्य पदाधिकारी लिपिका बनर्जी ने बताया कि विभाग मत्स्य पालकों से तैयार मत्स्य अंगुलिकाओं की खरीदारी कर विभिन्न जलाशयों में संचयन करता है। इससे विस्थापित मत्स्य पालकों को रोजगार और आय का अवसर मिलता है। साथ ही जलाशयों में मछली उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन मिलता है। प्रखंड प्रमुख मनोज रजक ने मत्स्य पालन को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का बेहतर माध्यम बताया।