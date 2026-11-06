अब झील किनारे नहीं, पानी के बीच बैठकर निहारिए खूबसूरत जगह को; हजारीबाग में बना फ्लोटिंग डेक

संवाद सहयोगी, हजारीबाग। प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की असीम संभावनाओं से समृद्ध हजारीबाग की प्रसिद्ध झील अब पर्यटकों को एक नया अनुभव देने के लिए तैयार है। झील की खूबसूरती को करीब से निहारने और सुकून के पल बिताने के लिए यहां नवनिर्मित फ्लोटिंग डेक विकसित किया गया है।

सांसद मनीष जायसवाल ने गुरुवार को इसका उद्घाटन किया। जिला पर्यटन संवर्धन परिषद एवं जिला प्रशासन की इस पहल से शहर के पर्यटन को नया आकर्षण मिलने की उम्मीद है। उद्घाटन समारोह में विधायक प्रदीप प्रसाद, उपायुक्त हेमंत सती, एसपी अमन कुमार, महापौर अरविंद राणा, उप महापौर अविनाश कुमार, नगर आयुक्त ओम प्रकाश गुप्ता, डीएफओ मौन प्रकाश एवं सूरज कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। झील के पानी पर तैरता यह डेक आकर्षक कलाकृतियों से सजाया गया है। यहां एक साथ अधिकतम 25 लोगों के बैठने की व्यवस्था है।