हजारीबाग DC पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उल्लंघन का आरोप, ACB ने मंत्रिमंडल निगरानी से की शिकायत

राज्य ब्यूरो, रांची। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के अपर मुख्य सचिव से पत्राचार कर हजारीबाग के डीसी की लिखित शिकायत की है। एसीबी ने अपने पत्र के साथ शिकायतकर्ता हजारीबाग के बार एसोसिएशन के पवन कुमार यादव की शिकायत को भी संलग्न किया है।

आरोप है कि उपायुक्त हजारीबाग एवं संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उल्लंघन किया है। वे लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने से जान-बूझकर इंकार कर रहे हैं। उनपर भ्रष्टाचार व घोटालों के साक्ष्य नष्ट करने, उसे गोपनीय रखने, छुपाने, पद का दुरुपयोग करने व भू-माफिया व कारपोरेट के साथ संलिप्त रहने का आरोप लगाया गया है। एसीबी ने इन सभी बिंदुओं पर इंगित करते हुए आग्रह किया है कि डीसी हजारीबाग के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें।

शिकायतकर्ता ने एसीबी से जो की थी शिकायत शिकायतकर्ता ने एसीबी को बताया है कि उसने 13 अप्रैल 2026 को उपायुक्त हजारीबाग से सूचना के अधिकार के तहत लोक दस्तावेज के निरीक्षण एवं प्रमाणित प्रतिलिपियों की मांग की थी। उन्होंने आवेदन में स्पष्ट रूप से रेखाकिंग किया था कि वे दस्तावेज लोक दस्तावेज की परिभाषा में समाहित हैं तथा न्याय प्रशासन एवं न्यायिक मंचों पर वैधानिक साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त हैं। उनके आवेदन पर जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने छह जून 2026 को लोक दस्तावेज के सक्षम पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सह उपायुक्त हजारीबाग के सामने प्रथम अपील की, लेकिन उन्होंने इसपर भी कोई आदेश नहीं दिया।