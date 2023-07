Hazaribagh: बोलेरो से तस्करी के लिए जा रही अवैध शराब, अंग्रेजी ब्रांड की बोतलों के साथ आरोपी गिरफ्तार

Jharkhand Crime हजारीबाग प्रखंड क्षेत्र में जारी अवैध शराब पर अंकुश लगाने को पुलिस क्रियाशील है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे द्वारा गुप्त सूचना के आधार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो वाहन सं जेएच 02 बीबी 4047 से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब जब्त की है। इसके साथ गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया।

बोलेरो से तस्करी के लिए जा रही अवैध शराब, अंग्रेजी ब्रांड की बोतलों के साथ आरोपी गिरफ्तार

संवाद सूत्र, चौपारण/हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग प्रखंड क्षेत्र में जारी अवैध शराब पर अंकुश लगाने को पुलिस क्रियाशील है। बुधवार को पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे द्वारा गुप्त सूचना के आधार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो वाहन सं जेएच 02 बीबी 4047 से अवैध रूप से अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस को देख की भागने की कोशिश इस संबंध में थाना प्रभारी शम्भू नन्द ईश्वर ने बताया कि चतरा मोड़ के आगे डाक बाबा के पास एक बोलेरो गाड़ी को चेकिंग हेतु रुकने का ईशारा किया गया, परंतु पुलिस को देखकर चालक तेजी से गाड़ी को भगाने लगा। इसके बाद पुलिस ने उसे सियरकोनी समीप खदेड़कर पकड़ा। जांच में वाहन से शराब की खेप के साथ मौके से मो. मेहताब पिता मो. हलीम चतरा जिला के गिद्वौर शीला निवासी को पकड़ा गया। इस संबंध में थाना कांड सं0- 296/23 दर्ज किया गया है। वाहन से ब्रांडेड शराब जब्त वाहन में अंग्रेजी शराब इम्पेरिअल ब्लू 375 एमएल की विदेशी शराब 6 कार्टून, प्रत्येक कार्टून में 24 पीस कुल 144 बोतल, मैकडॉनल्ड्स का 375 एमएल विदेशी शराब का विदेशी शराब 11 कार्टून, प्रत्येक कार्टून में 24 पीस कुल 664 बोतल। इसके अलावा रॉयल स्टैग 375 एमएल का विदेशी शराब 02 कार्टून जब्त किए। प्रत्येक कार्टून में 24 पीस कुल 48 बोतल को विधिवत जब्त किया गया एवं गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया। छापामारी दल में थाना प्रभारी शम्भु नन्द ईश्वर, सअनि बादल कुमार महतो तथा सशस्त्र बल शामिल थे।

Edited By: Yashodhan Sharma