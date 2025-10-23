Language
    शॉर्ट सर्किट से हजारीबाग में हादसा: तीन दुकानें जलकर खाक, लाखों की संपत्ति राख

    By Vikas SinghEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 02:48 PM (IST)

    हजारीबाग में शॉर्ट सर्किट के कारण तीन दुकानें जलकर खाक हो गईं। इस घटना में लाखों रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसकी वजह से दुकानों में आग लग गई और देखते ही देखते उसने विकराल रूप ले लिया।

    दीपू गढ़ा सिंचाई कॉलोनी में चार मंजिला मकान में भीषण आग लगने से तीन दुकानें जलकर खाक। फोटो जागरण

    संवाद सूत्र, हजारीबाग। कोर्रा थाना क्षेत्र के दीपू गढ़ा सिंचाई कॉलोनी के पास गुरुवार तड़के भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। चार मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर में स्थित पार्क व्यू रेस्टोरेंट, अन्नवी वस्त्रालय एंड ड्रेसेस और मेडिकल रेस्टोरेंट पूरी तरह जलकर खाक हो गए। आग लगने की घटना देर रात करीब तीन बजे की बताई जा रही है।

    स्थानीय लोगों ने बताया कि धुआं निकलते देख जब वे मौके पर पहुंचे, तब तक आग तेजी से फैल चुकी थी। दुकान मालिकों को सूचना दी गई, जिसके बाद सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे।

    अन्नवी वस्त्रालय के संचालक अजीत मेहता ने बताया कि उनकी दुकान में रखे कपड़े, तैयार ड्रेस, नकदी और फर्नीचर सहित करीब 50 से 60 लाख रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई।

    वहीं पार्क व्यू रेस्टोरेंट के संचालक के अनुसार, किचन सेटअप, फ्रीज, मेज-कुर्सी और सजावट का सारा सामान जल गया, जिससे लगभग 25 से 30 लाख रुपये का नुकसान हुआ। मेडिकल रेस्टोरेंट का भी पूरा सामान आग में स्वाहा हो गया।

    फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। समय रहते ऊपर के फ्लोर में रहने वाले परिवार बाहर निकल आए, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण विद्युत शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।