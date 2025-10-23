शॉर्ट सर्किट से हजारीबाग में हादसा: तीन दुकानें जलकर खाक, लाखों की संपत्ति राख

संवाद सूत्र, हजारीबाग। कोर्रा थाना क्षेत्र के दीपू गढ़ा सिंचाई कॉलोनी के पास गुरुवार तड़के भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। चार मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर में स्थित पार्क व्यू रेस्टोरेंट, अन्नवी वस्त्रालय एंड ड्रेसेस और मेडिकल रेस्टोरेंट पूरी तरह जलकर खाक हो गए। आग लगने की घटना देर रात करीब तीन बजे की बताई जा रही है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि धुआं निकलते देख जब वे मौके पर पहुंचे, तब तक आग तेजी से फैल चुकी थी। दुकान मालिकों को सूचना दी गई, जिसके बाद सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे। अन्नवी वस्त्रालय के संचालक अजीत मेहता ने बताया कि उनकी दुकान में रखे कपड़े, तैयार ड्रेस, नकदी और फर्नीचर सहित करीब 50 से 60 लाख रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं पार्क व्यू रेस्टोरेंट के संचालक के अनुसार, किचन सेटअप, फ्रीज, मेज-कुर्सी और सजावट का सारा सामान जल गया, जिससे लगभग 25 से 30 लाख रुपये का नुकसान हुआ। मेडिकल रेस्टोरेंट का भी पूरा सामान आग में स्वाहा हो गया।