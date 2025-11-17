Hazaribagh Crime साइबर ठग गिरोह किराए पर खाता लेकर चला रहा था धंधा, ... ऐसे खुला राज, फिर सरगना समेत चार भेजे गए जेल

संवाद सहयोगी,हजारीबाग। साइबर ठग गिरोह हजारीबाग में किराए पर खाता और एटीएम लेकर धंधा चला रहा था। हजारीबाग पुलिस ने गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से विभिन्न बैंकों के 19 एटीएम, डेढ़ लाख रुपये नगद, 11 स्मार्टफोन और दो लग्जरी कार बरामद किए हैं।

यह जानकारी एसपी अंजनी अंजन ने प्रेसवार्ता में दी। बताया कि जिले में फैले साइबर अपराध के जाल पर हजारीबाग पुलिस ने बड़ा वार किया है। शनिवार की सुबह करीब 7 बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि दो युवक काले रंग की लग्जरी गाड़ी से ग्रामीणों के एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक लेकर साइबर ठगों तक पहुंचा रहे हैं।

सूचना मिलते ही विजिलेंस टीम हरकत में आई और सदर प्रखंड के सरौनी गांव के पास घेराबंदी की। मौके से दो कारों को रोककर जांच की गई। तलाशी के दौरान पुलिस टीम को बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, कई बैंकों के पासबुक और डेढ़ लाख रुपये नगद बरामद किए गए।

मौके पर पकड़े गए युवक शिवा कुमार पिता कुलेश्वर, हनुमान नगर, मार्खम कॉलेज तथा राजू वर्मा पिता शंकर वर्मा, सिंदूर निवासी से पूछताछ करने पर गिरिडीह के लोगों के बारे में जानकारी मिली। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे ग्रामीणों को लालच देकर उनसे एटीएम कार्ड जुटाते थे।

फिर उन कार्डों को साइबर अपराधियों को मोटी रकम लेकर बेच देते थे। ठगी में मिली रकम विभिन्न खातों में ट्रांसफर की जाती थी, जिसमें इनका हिस्सा भी तय था। पूछताछ में खुला गिरोह का नेटवर्क, दो और दबोचे एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों द्वारा दी गई जानकारी के आलोक में गिरिडीह और देवघर में छापेमारी कर दो युवकोें को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपितों में

मो. जाकीर अंसारी पिता दाउद मियां, अलकरी (28 वर्ष), निवासी फुलझरिया, अहिल्यापुर, गिरिडीह तथा तस्लीम अंसारी पिता शेर अंसारी, देवघरशामिल हैं।