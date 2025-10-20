Hazaribagh Crime News: जंगल में बनाई रणनीति, धनतेरस के दिन जेवरात खरीदकर लौटनेवालों को लूटने की थी योजना, लेकिन पुलिस ने पहुंचा दिया जेल
हजारीबाग पुलिस ने धनतेरस पर जेवरात खरीदकर लौटने वालों को लूटने की योजना बनाते हुए अपराधियों को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर जंगल में छापेमारी कर पुलिस ने अपराधियों को धर दबोचा। अपराधियों ने धनतेरस के दिन लूट की योजना बनाई थी, जिसे पुलिस ने विफल कर दिया और उन्हें जेल भेज दिया।
संवाद सहयोगी, हजारीबाग। धनतेरस के दिन जेवर खरीदारों को निशाना बनाने की योजना बना रहे पांच अपराधियों को हजारीबाग पुलिस ने धर दबोचा। ये सभी अपराधी कैनरी हिल के जंगल में बैठकर योजना बना रहे थे कि जो भी व्यक्ति जेवर खरीदकर दुकान से बाहर निकलेगा, उसे लिया जाएगा।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी धनतेरस के दिन जिले के विभिन्न इलाकों में सक्रिय होने वाले हैं। सूचना मिलते ही हजारीबाग सदर एसडीपीओ अमित आनंद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कैनरी हिल के निकट छापेमारी कर सभी पांचों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने बरामद किए हथियार, जेवर और वाहन
गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्तौल, एक कट्टा, छह कारतूस, 48 ग्राम सोना, 98 ग्राम चांदी की सिकड़ी, एक चारपहिया वाहन, आठ मोबाइल फोन और दो मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं। पुलिस को संदेह है कि ये अपराधी हाल के दिनों में हुई कई लूट और छिनतई की घटनाओं में शामिल रहे हैं।
सभी अपराधियों का आपराधिक इतिहास लंबा
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में धनीराम सोरेन उर्फ नेपाली, जिस पर छह आपराधिक मामले दर्ज हैं, बलराम मंडा उर्फ बाबा, जिस पर 11 मामले दर्ज हैं। इसी तरह तैयब अंसारी, जिस पर एक मामला दर्ज है। किशोर कुमार बिहारी, जिस पर दो मामले दर्ज हैं। वहीं विकास, जिसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच जारी है।
एसडीपीओ अमित आनंद ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी धनतेरस के दिन शहर में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में हैं। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्हें कैनरी हिल के जंगल से गिरफ्तार कर लिया।
आगे बताया कि “गिरफ्तार अपराधी धनतेरस के दिन जेवर खरीदने आने वाले लोगों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर एक बड़ी वारदात को टाल दिया है। जिले में हाल में हुई कुछ घटनाओं का खुलासा भी बहुत जल्द किया जाएगा।
जिले में बढ़ी छिनतई की घटनाएँ, सतर्क हुई पुलिस
हाल के दिनों में हजारीबाग में छिनतई और लूट की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने शहर और आसपास के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। धनतेरस और दीपावली को देखते हुए बाजार क्षेत्र में विशेष पेट्रोलिंग और सीसीटीवी निगरानी के निर्देश भी जारी किए गए हैं। हजारीबाग पुलिस की इस कार्रवाई से शहर में राहत की भावना है, वहीं धनतेरस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है
गिरफ्तार अपराधियों के नाम और विवरण
- धनीराम सोरेन उर्फ नेपाली, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता महादेव मांझी, स्थायी पता — देकमदड़ा, थाना चरही, जिला हजारीबाग; वर्तमान पता — कोर्रा चौक, हेट टोला, थाना कोर्रा, जिला हजारीबाग।
- बलराम मंडा उर्फ बाबा, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता — लोहा इफ्राज मंडा, निवासी — गुमजो बस्ती, थाना मुफस्सिल, जिला हजारीबाग।
- किशोर कुमार मौर्य उर्फ बिहारी, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता — तेजनारायण महतो, निवासी — इप्पू बिखा, थाना झींगाट, जिला औरंगाबाद (बिहार), वर्तमान पता — हजारीबाग टाटीझरिया थाना क्षेत्र।
- तैयब अंसारी, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता — समीर अंसारी, निवासी — झींगाट, जिला औरंगाबाद (बिहार), वर्तमान पता — हजारीबाग।
- विकास कुमार, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता — रामेश्वर प्रसाद, निवासी — कसियाडीह, थाना चरही, जिला हजारीबाग।
