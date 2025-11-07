Hazaribagh Crime news: ज्वेलरी दुकान में छापेमारी, संचालक हिरासत में, चोरी के जेवरात गलाकर बेचने का मामला

संवाद सूत्र, हजारीबाग। जिले में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हजारीबाग पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी सिलसिले में गुरुवार को लोहसिघना थाना पुलिस ने शहर के एक प्रसिद्ध ज्वेलरी दुकान पंकज ज्वेलर्स में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में सोना-चांदी के जेवरात बरामद किए।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने ज्वेलरी संचालक विनोद प्रसाद और उनके पुत्र विक्की को हिरासत में लिया है। वहीं, संचालक का छोटा भाई नवल मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। थाना प्रभारी निशांत केरकेट्टा ने बताया कि यह छापेमारी हाल ही में गिरफ्तार किए गए चोर गिरोह की निशानदेही पर की गई है।

उन्होंने कहा कि पिता-पुत्र दोनों से पूछताछ जारी है और बरामद जेवरातों की जांच की जा रही है कि वे हाल की चोरी की घटनाओं से संबंधित हैं या नहीं। थाना प्रभारी ने यह भी खुलासा किया कि जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें कुछ सर्राफा व्यापारी चोरी के गहनों को सस्ते दामों पर खरीद कर गलाकर बाजार में बेच रहे हैं। पुलिस अब ऐसे सभी संदिग्ध कारोबारियों पर नजर रख रही है।

एसपी ने कहा- ज्वेलरी संचालक खरीदारी करते समय पूरी सतर्कता बरतें इस कार्रवाई के बाद पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने जिले के सभी ज्वेलरी व्यवसायियों को स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई ज्वेलर्स अज्ञात व्यक्ति से बिना वैध दस्तावेज के सोना या चांदी की खरीदारी करते पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसपी ने कहा कि ज्वेलरी संचालक खरीदारी करते समय पूरी सतर्कता बरतें। किसी भी तरह का गहना या कीमती धातु उचित रसीद और पहचान पत्र के बिना न खरीदें। यदि किसी व्यापारी के पास चोरी का माल बरामद हुआ तो उसे जेल जाना पड़ेगा।