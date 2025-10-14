Hazaribagh Crime: तीस लाख रुपये बीमा की राशि पाने के लिए के पत्नी को मार डाला, फिर हत्या को दुर्घटना का रूप देने लिए खुद भी सड़क किनारे लेट गया

संवाद सूत्र,पदमा(हजारीबाग)। 30 लाख रुपये की बीमा राशि पाने के लिए अपनी पत्नी की सड़क किनारे बाइक खड़ी कर हत्या दी। फिर इसे दुर्घटना का रूप देने के लिए खुद भी सड़क किनारे लेट गया। लेकिन पुलिस के सामने उसका फरेब पकड़ा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने पति को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरोपित ने अपनी पत्नी सेवंती देवी को 9 अक्टूबर की रात इलाज के बहाने पल्सर बाइक (जेएच02एन 7682) से हजारीबाग ले गया था। वापसी में लाटी के पास उसने बाइक रोकी और हेलमेट से पत्नी के सिर पर पीछे से वार कर दिया। जब वह बेहोश हो गई, तो गला और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने हेलमेट को झाड़ियों में फेंक दिया और शव के पास जाकर खुद को घायल बताने के लिए वहीं लेट गया। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू में उसे घायल समझकर इलाज के लिए भेज दिया।

जबकि सेवंती के शव को पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेज दिया गया। परंतु अगले दिन मृतका के परिजनों को शक हुआ। क्योंकि बाइक पर कोई खरोंच नहीं था और मुकेश के शरीर पर भी चोट के निशान नहीं थे। घटना में पत्नी की मौत और पति को खरोंच तक नहीं के सवाल ने खोला राज पुरे मामले में आरोपित मुकेश महतो के बयान के बाद उसके वाहन की स्थिति तथा मुकेश को चोट न लगना कई सवाल को जन्म दे दिया है। संदेह गहराने पर उससे सख्ती से पूछताछ की गई।