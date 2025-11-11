हजारीबाग: डॉक्टर से रंगदारी मांगने वाले छह अपराधी गिरफ्तार

संवाद सूत्र, जागरण, बरकट्ठा (हजारीबाग)। ग्रामीण डाक्टर गुलाम रब्बानी से अपराधियों को लेवी मांगना और गोली चलाना भारी पड़ा। पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर छह आरोपितों को गिरफ्तार करते हुए घटना में प्रयुक्त पिस्टल और आठ कारतूस बरामद कर लिए।

यह जानकारी बरकट्ठा में प्रेसवार्ता के दौरान एसडीपीओ बरही ने दी। उन्होंने बताया कि बरकट्ठा थाना क्षेत्र के घंघरी गांव में एक ग्रामीण डॉक्टर से 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। धमकाने के लिए अपराधियों ने डाक्टर के वाहन पर गोली भी चलाई थी।

घर में खड़ी गाड़ी पर गोली चलाने दहशत फैलाने के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। अपराधियों के ठिकानों पर छापेमारी कर पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तारक लिया है। दहशत फैलाने के लिए घर के बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर चलाई थी गोली एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने बताया कि घंघरी निवासी ग्रामीण डॉक्टर गुलाम रब्बानी को अज्ञात नंबर से फोन कर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। जब डॉक्टर ने धमकी को नजरअंदाज किया तो उन्हें डराने के लिए उनके घर के बाहर पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर गोली चलाई गई।

इस घटना के बाद डॉक्टर ने बरकट्ठा थाना में मामला दर्ज कराया था। एसपी के निर्देश पर गठित विशेष छापेमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए छह युवकों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस एक देसी पिस्टल, आठ जिंदा कारतूस के अलावा एक बजाज पल्सर बाइक (जेएच 02 एएल 4873) और छह मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसडीपीओ विमल ने बताया कि आरोपियों ने मोबाइल नंबर 6291285513 से रंगदारी की कॉल की थी।

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि इसी नंबर से टाटीझरिया थाना क्षेत्र में भी रंगदारी व ब्लैकमेलिंग का प्रयास किया गया था। टाटीझरिया थाना कांड संख्या 48/25 में भी इनकी संलिप्तता पाई गई है। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की छानबीन में जुटी है।