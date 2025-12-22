NH पर रात-दिन धड़ल्ले से हो रही गोवंश तस्करी, पकड़े गए कंटेनर में 50 में से 12 मिले मृत, 14 गंभीर रुप से घायल

संवाद सूत्र, हजारीबाग। राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर रात ही नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी ट्रक, कंटेनर और बसों के जरिए गोवंश तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। ताजा मामला बगोदर थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां ग्रामीणों की सतर्कता से एक कंटेनर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। कंटेनर में 50 गोवंश लदे थे, जिनमें से 12 की मौत हो चुकी थी, जबकि 14 की हालत गंभीर बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार उक्त कंटेनर बिहार के सासाराम से पश्चिम बंगाल के आसनसोल की ओर जा रहा था। ग्रामीणों को शक होने पर उन्होंने वाहन को रोककर बगोदर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर बगोदर थाना में प्राथमिकी दर्ज की।

मवेशियों को हजारीबाग गौशाला लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जब सुबह कंटेनर से मवेशियों को उतारा गया, तो वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और गौशाला कर्मचारियों का मन विचलित हो गया। यह पहली बार देखा गया कि एक ही ट्रक में मवेशियों को बकरियों की तरह दो तल बनाकर, रस्सियों से कसकर बांध कर लोड किया गया था।

भीषण भीड़ और दमघोंटू स्थिति के कारण कई मवेशियों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह कोई पहली घटना नहीं है। बताया जा रहा है कि हर बुधवार और गुरुवार को बड़े पैमाने पर गोवंशों को गोकशी के उद्देश्य से इस मार्ग से ले जाया जाता है।

चोरदाहा से लेकर चौपारण, बरही, बरकट्ठा और गोरहर थाना क्षेत्र पार करते हुए ये वाहन आसानी से गुजर जाते हैं, जिससे हजारीबाग पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। यह भी आरोप है कि करीब दो माह पूर्व हजारीबाग में इसी तरह गोवंश लदा वाहन पकड़े जाने के बावजूद पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी, जिससे तस्करों का मनोबल और बढ़ गया है।