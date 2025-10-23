हजारीबाग में ठगी का नया तरीका, एटीएम में गोंद चिपकाकर ठगों ने उड़ाए 50 हजार रुपए

संवाद सहयोगी, हजारीबाग। लंबे समय के बाद हजारीबाग में एक बार फिर एटीएम में गम चिपकाकर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र गोला रोड का है।

यहां ठगों ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एटीएम में गम चिपकाकर 50 हजार रुपये की ऑनलाइन निकासी कर ली। भुक्तभोगी कानी बाजार निवासी शशिकांत सिन्हा ने इस संबंध में साइबर थाना हजारीबाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत के अनुसार, धनतेरस पर्व के दिन शशिकांत सिन्हा एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे। उन्होंने पहले 3000 रुपये निकाले, लेकिन इसके बाद उनका एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया।

कार्ड बाहर नहीं निकलने पर वे घबरा गए और एटीएम के भीतर दीवार पर लिखे “कस्टमर केयर” नंबर पर कॉल कर दिया। फोन रिसीव करने वाले व्यक्ति ने खुद को बैंक कर्मी बताकर उनसे कहा कि वे मशीन से एक फीट दूर खड़े होकर पिन कोड डालें।