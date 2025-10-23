हजारीबाग में ठगी का नया तरीका, एटीएम में गोंद चिपकाकर ठगों ने उड़ाए 50 हजार रुपए
हजारीबाग में एटीएम में गोंद चिपकाकर ठगी का नया मामला सामने आया है। ठगों ने एक व्यक्ति के एटीएम कार्ड को मशीन में फंसाकर और पिन नंबर जानकर 50 हजार रुपए निकाल लिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से एटीएम इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतने की अपील की है।
संवाद सहयोगी, हजारीबाग। लंबे समय के बाद हजारीबाग में एक बार फिर एटीएम में गम चिपकाकर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय हो गया है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र गोला रोड का है।
यहां ठगों ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एटीएम में गम चिपकाकर 50 हजार रुपये की ऑनलाइन निकासी कर ली। भुक्तभोगी कानी बाजार निवासी शशिकांत सिन्हा ने इस संबंध में साइबर थाना हजारीबाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत के अनुसार, धनतेरस पर्व के दिन शशिकांत सिन्हा एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे। उन्होंने पहले 3000 रुपये निकाले, लेकिन इसके बाद उनका एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया।
कार्ड बाहर नहीं निकलने पर वे घबरा गए और एटीएम के भीतर दीवार पर लिखे “कस्टमर केयर” नंबर पर कॉल कर दिया। फोन रिसीव करने वाले व्यक्ति ने खुद को बैंक कर्मी बताकर उनसे कहा कि वे मशीन से एक फीट दूर खड़े होकर पिन कोड डालें।
पिन डालते समय एटीएम के बाहर खड़ा एक संदिग्ध व्यक्ति उनके पिन नंबर को देख रहा था। कुछ देर बाद कॉल करने वाले व्यक्ति ने उन्हें शाखा जाने की सलाह दी।
इसी बीच ठगों ने मशीन में फंसा कार्ड निकाल लिया और उसका दुरुपयोग करते हुए 10 हजार रुपये नकद निकाले, साथ ही नेट बैंकिंग के जरिए 40 हजार रुपये अन्य खाते में ट्रांसफर कर दिए।
भुक्तभोगी को जब मोबाइल पर मैसेज मिला तब उन्हें ठगी की जानकारी हुई। मामले की जांच साइबर थाना पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि एटीएम में समस्या होने पर किसी अज्ञात नंबर पर कॉल न करें और सीधे बैंक शाखा से संपर्क करें।
