हजारीबाग में ड्यूटी पर तैनात महिला होमगार्ड जवान से नशे में धुत दो युवकों ने की छेड़खानी, गिरफ्तार

हजारीबाग के कोर्रा चौक पर नशे में धुत दो युवकों ने ड्यूटी पर तैनात महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी से छेड़खानी की। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक लगातार अभद्रता कर रहे थे। मेडिकल जांच में उनके नशे में होने की पुष्टि हुई जिसके बाद कोर्रा थाना में मामला दर्ज किया गया।

संवाद सूत्र, हजारीबाग। कोर्रा चौक पर ड्यूटी पर तैनात महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी के साथ नशे में धुत दो व्यक्तियों द्वारा छेड़खानी और अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। घटना रविवार देर शाम की है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार, शाम को सूचना मिली कि कोर्रा चौक के पास दो युवक नशे की हालत में महिला पुलिसकर्मी से गाली-गलौज और छेड़खानी कर रहे हैं।

सूचना मिलते ही संध्या गश्ती पुलिस मौके पर पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों युवक लगातार अभद्रता कर रहे थे और आम लोगों की समझाइश भी नहीं मान रहे थे। इससे वहां कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने लगी थी। गिरफ्तार आरोपितों में सिंदूर निवासी 35 वर्षीय राहुल गोस्वामी पिता काशी गोस्वामी और दीपूगढ़ा निवासी 38 वर्षीय देवाशीष लकड़ा उर्फ रिंकू पिता स्व. क्रिस्टोफर लकड़ा शामिल हैं। राहुल गोस्वामी के बारे में बताया जा रहा है कि वह पेशे से वकील है।

गिरफ्तार युवकों का कराया गया मेडिकल जांच सूचना पर पहुंची कोर्रा थाना की पुलिस ने मौके से आरोपित को पकड़ कर तत्काल दोनों को अपने कब्जे में लेकर सदर अस्पताल भेजा, जहां मेडिकल जांच में दोनों के नशे में होने की पुष्टि हुई। इस बाबत महिला होमगार्ड के लिखित आवेदन पर कोर्रा थाना कांड संख्या 166/25 गया है। इन पर दोनों पर मामला दर्ज किया गया है।