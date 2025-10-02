सूरजकुंड पुल पर स्टेयरिंग फेल होने से पलटा कंटेनर, बड़ा हादसा टला
बरकट्ठा में सूरजकुंड पेट्रोल पंप के पास एक कंटेनर गाड़ी पुल पर पलट गई। JH 05A 6615 नंबर की कंटेनर गाड़ी में एल्यूमीनियम का रोल लदा था। चालक परवेज़ अंसारी के अनुसार स्टेयरिंग फेल होने से गाड़ी अनियंत्रित हो गई। गाड़ी पुल के नीचे गिरने से बच गई और चालक और खलासी को मामूली चोटें आईं।
संवाद सूत्र, बरकट्ठा (हजारीबाग)। बरकट्ठा-गोरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरजकुंड पेट्रोल पंप के पास सूरजकुंड पुल पर बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि लगभग 12 बजे एक कंटेनर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई।
जानकारी के अनुसार कंटेनर (संख्या JH 05A 6615) में एल्यूमीनियम का रोल लदा हुआ था। अचानक स्टेयरिंग फेल हो जाने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पुल पर ही पलट गया। गाड़ी पुल के नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन बीच में फंस जाने से बड़ा हादसा टल गया।
कंटेनर चालक परवेज़ अंसारी, जो उत्तर प्रदेश निवासी हैं, ने बताया कि पेट्रोल पंप के पास ही स्टेरिंग फेल हो गया था। किसी तरह गाड़ी को संभालने की कोशिश की गई लेकिन वह पलटकर पुल में अटक गई।
इस हादसे में चालक और खलासी दोनों को ही मामूली चोटें आईं। बड़ी दुर्घटना से बाल-बाल बचने पर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली।
