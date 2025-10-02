सूरजकुंड पुल पर स्टेयरिंग फेल होने से पलटा कंटेनर, बड़ा हादसा टला

संवाद सूत्र, बरकट्ठा (हजारीबाग)। बरकट्ठा-गोरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत सूरजकुंड पेट्रोल पंप के पास सूरजकुंड पुल पर बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि लगभग 12 बजे एक कंटेनर गाड़ी हादसे का शिकार हो गई।

जानकारी के अनुसार कंटेनर (संख्या JH 05A 6615) में एल्यूमीनियम का रोल लदा हुआ था। अचानक स्टेयरिंग फेल हो जाने के कारण वाहन अनियंत्रित होकर पुल पर ही पलट गया। गाड़ी पुल के नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन बीच में फंस जाने से बड़ा हादसा टल गया।