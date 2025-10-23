हजारीबाग में मासूम की दर्दनाक मौत, कार के बोनट में फंसा मिला बच्चे का शव

संवाद सहयोगी, हजारीबाग। इचाक थाना क्षेत्र के जलौंध गांव में गुरुवार सुबह एक साढ़े तीन वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को दहला दिया। बच्चे का शव गांव में खड़ी एक हुंडई कार के बोनट में फंसा हुआ मिला।

मृतक की पहचान अनुभव कुमार (उम्र साढ़े तीन वर्ष), पिता दीपक मेहता, ग्राम जलौंध निवासी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में मातम छा गया। परिजनों के अनुसार बुधवार की शाम दीपक मेहता अपने बेटे को चौक पर सिंघाड़ा खिलाने के बाद घर छोड़ गए थे। थोड़ी देर बाद अनुभव अपनी मां से खेलने जाने की बात कहकर निकला, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा।

रात भर खोजबीन के बाद गुरुवार सुबह पड़ोसी अखिलेश कुमार मेहता की कार के बोनट में बच्चे का शव फंसा मिला। यह दृश्य देखकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने बताया कि यह कार अखिलेश कुमार मेहता, पिता चंदर महतो की है। बताया गया कि बुधवार शाम अखिलेश हजारीबाग से लौटे थे। आशंका है कि लौटते वक्त अनुभव खेलते हुए कार की चपेट में आ गया और बोनट में फंस गया। वहीं, परिजनों का आरोप है कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या है।