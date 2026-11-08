हजारीबाग में मंदिर निर्माण को लेकर 2 गांवों के बीच हिंसक झड़प, पथराव में 15 से अधिक घायल

संवाद सूत्र, बड़कागांव (हजारीबाग)। बड़कागांव के ऐतिहासिक एवं प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बुढ़वा महादेव मंदिर के निर्माण को लेकर दो गांवों के बीच चल रहा विवाद रविवार को हिंसक झड़प में तब्दील हो गया।

मंदिर निर्माण के विवाद को लेकर कांडतरी और गुरुचट्टी गांव के ग्रामीण आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव और मारपीट हुई।

इस घटना में 15 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना है। इनमें आधा दर्जन लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गंभीर रूप से घायल पांच से छह लोगों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग रेफर किया गया है।

घटना रविवार सुबह करीब 11 बजे बड़कागांव ब्लॉक मोड़ के समीप हुई। अचानक हुए पथराव से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तत्परता दिखाते हुए स्थिति को नियंत्रित किया।

एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। घायलों का विभिन्न स्थानों पर इलाज कराया जा रहा है। क्या है विवाद की वजह? बड़कागांव प्रखंड के महूदी पहाड़ की चोटी पर राजा दलेल सिंह द्वारा प्राचीन शिव मंदिर का निर्माण कराया गया था। यह मंदिर बुढ़वा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। समय के साथ मंदिर की देखरेख और विकास को लेकर कई उतार-चढ़ाव आए। इसी बीच कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मंदिर में स्थापित शिवलिंग को क्षतिग्रस्त किए जाने की घटना के बाद यह स्थल राज्य स्तर पर चर्चा में आया था।

पूर्व में गुरुचट्टी गांव के ग्रामीणों द्वारा मंदिर की देखरेख की जाती थी। उनके प्रयास से पहाड़ के ऊपर तक पहुंचने के लिए सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाओं के साथ मंदिर परिसर के विकास के कई कार्य किए गए।