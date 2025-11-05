Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बीजीआर कंपनी के तीन अधिकारी और चालक को बंधक बना ग्रामीणों ने की पिटाई,दोनों पक्षों की ओर से की गई है शिकायत

    By Umesh kumar dangi Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 02:44 PM (IST)

    हजारीबाग में बीजीआर कंपनी के तीन अधिकारियों और ड्राइवर को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर पिटाई कर दी। ग्रामीणों का आरोप है कि कंपनी अधिकारी गलत काम कर रहे थे, जबकि कंपनी का कहना है कि वे वैध काम कर रहे थे। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

     एनटीपीसी बादम कोल ब्लाक क्षेत्र में बीजीआर कंपनी के तीन अधिकारी और एक चालक को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर की।

    संवाद सूत्र, बड़कागांव (हजारीबाग)। एनटीपीसी बादम कोल ब्लाक क्षेत्र में मंगलवार शाम बीजीआर कंपनी के तीन अधिकारी और एक चालक को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की।

    घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने हस्तक्षेप कर सभी अधिकारियों को सुरक्षित बाहर निकाला और मामले की जांच शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार, कंपनी के अधिकारी अश्विनी कुमार, एम. कोटेश्वर राव, गेडन जी. स्वामी और चालक दीपक कुमार पांडे बोलेरो से अंबाजीत केंद्र से कार्य कर बड़कागांव लौट रहे थे।

    इसी दौरान बादम दुर्गा मंदिर के पास कुछ ग्रामीणों ने उनकी गाड़ी रोक ली और उन्हें गोंदलपुरा गांव ले जाकर बंधक बना लिया। बीजीआर कंपनी के प्रमुख सत्या रेड्डी ने बताया कि ग्रामीणों ने न केवल अधिकारियों को बंधक बनाया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि इस संबंध में बड़कागांव थाना में आवेदन दिया गया है। रेड्डी ने आरोप लगाया कि जब पुलिस दल मौके पर पहुंचा, तब भी ग्रामीणों ने पुलिस के समक्ष भी मारपीट जारी रखी।

    वहीं दूसरी ओर ग्रामीण विकास महतो ने आरोप लगाया कि कंपनी के अधिकारी और उनके दलाल प्रतिदिन पुलिस प्रशासन का बोर्ड लगाकर गांवों में अवैध रूप से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बादम दुर्गा मंदिर के पास जब ग्रामीणों ने अधिकारियों से पूछताछ की, तो कंपनी के दलालों ने ही ग्रामीणों पर हमला कर दिया।

    ग्रामीणों के अनुसार, पुलिस को सूचना देने के बावजूद बहुत देर तक कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। इस संबंध में एसडीपीओ पवन कुमार ने बताया कि बंधक बनाए गए सभी अधिकारियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है।

    उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायत की गई है। पुलिस मामले में विधि-सम्मत कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने गांव में अतिरिक्त बल की तैनाती की है ताकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रहे।